Caroline Ellison, la genio matemática que podría estar presa toda su vida

Hace unas semanas FTX era la segunda compañía de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Hasta que, se declararon en bancarrota el pasado mes de noviembre, además confesaron tener una deuda de 1.450 millones de dólares con sus 10 principales acreedores, de acuerdo con ‘BBC Mundo’.

Aunque al inicio los motivos de la quiebra permanecieron desconocidos, poco a poco adquirieron nombres y apellidos. Entre ellos, Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas iniciada en 2017 por Sam Bankman-Fried, fundador y expresidente de FTX.

Ellison, de 28 años, aceptó dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Siete delitos que podrían hacerla merecedora de una sentencia de 110 años de prisión y millones de dólares en posibles sanciones, de acuerdo con ‘Reuters’.

Lee también: Reviven video y polémica sobre prima recomendada de Martinoli: "yo no sabía quién era"

En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Ellison y a Gary Wang, un matemático que dejó Google para cofundar, junto con Bankman-Fried, FTX, de manipular la criptomoneda interna de la compañía, engañar a los inversionistas y hacer uso indebido de los activos de los clientes de FTX.



“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FTX, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, señaló la SEC en un comunicado en su página web.

Tras su cooperación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Ellison y Wang tuvieron que pagar una fianza de 250.000 dólares -poco más de mil millones de pesos colombianos- para ser liberados.

Lee también: Los ojos de Joan, el arte de enseñar a escribir Braille en TikTok

Mucho antes de convertirse en directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison ya “era extremadamente brillante” -como ha sido descrita por varios medios estadounidenses- y una genio de las matemáticas. La mujer de 28 años, nacida en Nueva York, se graduó de la Universidad de Stanford.

Para marzo de 2018, Ellison comenzó a trabajar en la firma de comercio cuantitativo Jane Street. Fue en ese preciso lugar en donde conoció a la persona que cambiaría su destino: Sam Bankman-Fried, quien actualmente está acusado de ocho delitos -uno más que Caroline- en Estados Unidos. Entre ellos, lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y violación de financiamiento de campañas.

Here is Caroline Ellison of Alameda Research who has just plead guilt to the charges by the SEC, SDNY, and CFTC, and has said that at Alameda they did not "tend to have things like stop losses... I think those are not necessarily good risk management tools." pic.twitter.com/Ktts73GsMq

— unusual_whales (@unusual_whales) December 22, 2022