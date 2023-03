La actriz Rebecca Jones falleció la madrugada de este miércoles a los 65 años de edad, reportó su exesposo Alejandro Camacho.

Hace algunos meses trascendió que Rebecca Jones había sido ingresada a terapia intensiva, debido a los efectos de una deficiencia pulmonar que más tarde desencadenaría una neumonía.

En 2017 la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario y en primera instancia el doctor le dijo que le quedaba poco tiempo de vida, pero ella hizo caso omiso y se enfocó en su tratamiento.

"Por una falta de sensibilidad me dijo cuánto tiempo me quedaba de vida sin yo preguntarle, me reí de él y le dije: 'Híjole, pon tus barbas a remojar, porque a la mejor ahora saliendo a ti te atropellan. Entonces, no me digas'", contó en entrevista con "Ventaneando" en abril de 2022.

¿Qué es el cáncer de ovario, la enfermedad contra la que luchó Rebecca Jones?

De acuerdo con el sitio MedlinePlus el cáncer es una enfermedad en la que células anormales en el cuerpo crecen sin control, formando un tumor. El cáncer de ovario es un tumor canceroso que se forma en los tejidos de un ovario. Los ovarios son un par de glándulas reproductivas femeninas que producen óvulos y hormonas femeninas.

El cáncer ovárico es el quinto cáncer más común entre las mujeres. Provoca más muertes que cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino.

Causa del cáncer de ovario

El riesgo de sufrir cáncer ovárico incluye cualquiera de los siguientes factores:

- Cuantos menos hijos tenga una mujer y cuanto más tarde en su vida dé a luz, más alto será el riesgo de presentar este tipo de cáncer.

- Las mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama o antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer de ovarios tienen un mayor riesgo de sufrir este tipo de cáncer (debido a anomalías en los genes como el BRCA1 o BRCA2).

- Las mujeres que toman estrogenoterapia solamente (no con progesterona) durante 5 años o más pueden tener un riesgo más alto de cáncer ovárico. Sin embargo, las pastillas anticonceptivas disminuyen el riesgo de este cáncer.

- Los fármacos para la fertilidad probablemente no incrementan el riesgo de cáncer ovárico.

- Las mujeres mayores tienen un riesgo más alto de padecer cáncer ovárico. La mayoría de las muertes por este tipo de cáncer se presentan en mujeres de 55 años en adelante.

¿Cuáles son los tratamientos para el cáncer de ovario?

Los tratamientos para el cáncer de ovario pueden incluir:

-Cirugía para extirpar la mayor cantidad posible de cáncer.

-Quimioterapia.

-Terapia dirigida: Usa medicamentos u otras sustancias que atacan células cancerosas específicas con menos daño a las células normales.







