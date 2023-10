Barbie homenajea a Stevie Nicks de Fleetwood Mac con muñeca de colección; ¿cuánto cuesta?

Stevie Nicks es una leyenda dentro del rock estadounidense, en especial, por su participación con la banda Fleetwood Mac. Esta vez Barbie decidió hacerle un tributo especial, pues revelaron su muñeca edición especial.

Nicks contagió su pasión por la música a través de numerosas composiciones, siendo el álbum “Rumours” uno de los más destacables junto a la agrupación. Hasta la fecha ha logrado mantener su fama como solista, algo que muy pocos artistas logran.

La trascendencia de ella originaria de Arizona va más allá, pues durante la década de los 70 también se convirtió en un icono de la moda.

Stevie Nicks en "Rumours". Foto: Especial

¿Cómo es la Barbie de Stevie Nicks?

La Barbie de la también llamada “Reina del Rock and Roll” está inspirada en su característico look, donde destaca su cabello rubio fluido, flequillo texturizado y ojos ahumados.

Barbie de Stevie Nicks. Foto: Mattel

La muñeca también lleva un vestido negro combinado con un corpiño cruzado aterciopelado y una falda en capas, outfit que utilizó para la portada del legendario álbum “Rumours”.

Otros accesorios que incluye son su característico collar de luna dorada, botas altas negras y una pandereta con cintas en cascada que sostiene sobre la mano, pues este instrumento tocaba cuando era líder de Fleetwood Mac.

Barbie de Stevie Nicks. Foto: Mattel

¿Cuánto cuesta la Barbie de Stevie Nicks?

La Barbie de Stevie Nicks se puso a la venta en el sitio oficial de Mattel. Durante las primeras horas hizo sold out, pero quienes deseen adquirirla pueden registrarse para recibir una alerta de disponibilidad de stock.

El juguete tiene un costo de 55 dólares, equivalentes a 973 pesos mexicanos. Además, incluye una caja temática con una leyenda escrita en homenaje a la cantante de rock.

Barbie de Stevie Nicks. Foto: Mattel

Stevie Nicks reacciona a su propia Barbie

Por medio de Twitter, ahora X, Stevie Nicks agradeció el lanzamiento de su muñeca y aseguró que se trataba de una Barbie fiel a ella.

“Cuando Mattel vino a preguntarme si me gustaría hacer una Barbie con el estilo de la portada de “Rumours”, me sentí muy abrumada. Por supuesto que me pregunté “¿se parecería a mí? ¿Tendría mi espíritu? ¿Tendría ella mi corazón…” Cuando la miro, veo a mi yo de 27 años”, escribió a sus seguidores.

La estrella de rock aseguró que ver su Barbie la hace recordar cuando caminaba sobre el escenario convertida en un icono de moda. Y también le permite ver los triunfos y batallas que ha enfrentado con el paso de los años.

“Yo soy ella y ella soy yo. Ella absolutamente tiene mi corazón. Gracias Mattel por trabajar conmigo para hacer a Stevie Barbie tan bonita, tan conmovedora y tan real; ¡Ella significa todo para mí!”, concluyó.

Foto: Twitter





