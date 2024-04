Así narró Pedro Ferriz el Eclipse Solar de 1970: “No sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar”

De acuerdo con un artículo publicado en la página lja.mx, el Eclipse Solar de 1970 fue uno de los avistamientos astronómicos con mayor relevancia histórica por el contexto social que se vivía en aquellos años.

En plena década de los 70, con el movimiento hippie en todo su esplendor y con grupos como The Beatles, The Doors y The Rolling Stones en la cima del éxito, además de una creciente interés de los jóvenes por las sustancias alucinógenas, ocurrió el Eclipse de Sol total anular.

Dicho acontecimiento fue transmitido en vivo en televisión nacional el día 7 de marzo, el narrador oficial de aquella transmisión fue el fallecido comunicador Pedro Ferriz Santa Cruz, quien en esos años fue muy popular en los medios por hablar sobre la vida extraterrestre.

Lee También: Eclipse Solar 2024: Estas son algunas calles que cerrarán en Mazatlán por el evento astronómico

Pedro Ferriz Santacruz fue una de las personalidades más importantes en el tema del fenómento OVNI. Su programa "Un mundo nos vigila" fue de los primeros programas en abordar la temática desde un punto de vista crítico. Foto: Archivo El Universal.

“No sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar”

El mejor sitio para presenciar el avistamiento histórico en nuestro país fue Miahuatlán, Oaxaca, poblado que se llenó de miles de turistas y medios de comunicación de todo el mundo.

Al momento en que la luz del sol se observó apagada por la posición de la luna, la transmisión encabezada por el locutor nacido en Piedras Negras, Coahuila, le dio al país entero una de las frases más icónicas dicha en los medios.

Lee también: Eclipse Solar 2024: La vez que Jacobo Zabludovsky anunció el evento astronómico del 8 de abril

Ante el total impacto de Pedro Ferriz, el comunicador al describir lo que estaba presenciando dijo: “No sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar”, con esta frase logró juntar absolutamente todas las reacciones del pueblo mexicano ante un suceso astronómico de tal magnitud en una época en donde los mitos y miedos que había alrededor de los eclipses se hizo presente.





El eclipse solar anular visto desde Campeche. Foto: Cortesía de Germán López @ger_lpz





La infusión que te ayudará a conciliar el sueño con efectos antiinflamatorios

El tipo de queso con más proteína que la leche que te ayudará a dormir mejor

Tras Sheinbaum vs Xóchitl Gálvez, ahora AMLO y Salinas Pliego se enfrentan dentro del ring con ayuda de IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs/aosr