Arquitecto explica las diferencias entre los ladrillos huecos portantes y no portantes

La elección de los materiales de construcción es crucial para la seguridad y durabilidad de cualquier estructura. Entre los materiales más utilizados, los ladrillos juegan un papel fundamental. Sin embargo, no todos los ladrillos son iguales y su aplicación varía según sus características y funciones. En este artículo, junto al arquitecto Marcelo Seia, exploraremos las diferencias entre los ladrillos portantes y no portantes y su impacto en la construcción.

Claves para una construcción económica y segura. Fuente: Freepik.

Los ladrillos portantes, también conocidos como ladrillos estructurales, están diseñados para soportar cargas significativas. Estos ladrillos forman parte integral de las paredes de carga de un edificio, lo que significa que sostienen el peso de los pisos superiores, el techo y otros elementos estructurales. Mientras que los ladrillos no portantes, también llamados ladrillos de cerramiento, no están diseñados para soportar cargas estructurales significativas. Su función principal es crear divisiones internas y externas sin contribuir directamente a la estabilidad del edificio.

Usos y características de los ladrillos Cerámicos no portantes:

Utilizados principalmente para dividir ambientes sin soportar cargas adicionales.

Su ligereza los hace perfectos para tabiques sobre losas de entrepiso en plantas altas. Una pared de 4x3 metros con estos ladrillos puede pesar hasta 240 kg menos que una construida con ladrillos portantes.

Al cortar estos ladrillos para instalaciones de electricidad, gas o agua, es crucial hacerlo con cuidado para evitar debilitar la estructura.

Cerámicos portantes:

Son capaces de sostener entrepisos, losas de concreto u hormigón y paredes altas.

Al soportar cargas, estos ladrillos pueden eliminar la necesidad de estructuras independientes como columnas o vigas de hormigón, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

La mayor cantidad de tabiques internos hace que los cortes para instalaciones no debiliten tanto el muro.

La elección entre ladrillos portantes y no portantes debe basarse en las necesidades estructurales específicas del proyecto de construcción. Es fundamental realizar un análisis detallado de los requisitos de carga y las condiciones del sitio para asegurar que se utilicen los materiales adecuados en cada parte de la edificación.

Entender las diferencias entre ladrillos portantes y no portantes es esencial para cualquier proyecto de construcción. Los ladrillos portantes proporcionan la resistencia y estabilidad necesarias para soportar cargas estructurales, mientras que los ladrillos no portantes ofrecen flexibilidad y diseño para divisiones internas y fachadas. Una correcta selección y uso de estos ladrillos no solo garantiza la seguridad de la estructura, sino que también contribuye a la eficiencia y estética del proyecto.

