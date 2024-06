Ana Bárbara: Ella es la cantante que sufrió accidente en Cancún que casi le cuesta la vida

A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara compartió un mensaje de profundo agradecimiento hacia la vida y especialmente hacia su hijo, quien la rescató de ser arrastrada por el mar en Cancún.

La reconocida cantante del género regional mexicano reveló que, a pesar de su amor y respeto por el mar, en esta ocasión subestimó su poder y estuvo al borde de la muerte, una experiencia que ha transformado su perspectiva de manera significativa.

En un emotivo video, la intérprete de "Bandido" reflexionó sobre la importancia de reconocer y respetar la fuerza impredecible del mar, subrayando que este incidente ha sido una lección de humildad para ella. Asimismo, expresó cómo este acontecimiento ha impactado profundamente su visión de la vida, enfatizando la fragilidad de la existencia y la necesidad de valorar cada momento con gratitud y respeto hacia los elementos naturales que nos rodean.

"Después de volver a nacer, tengo absolutamente claro, y después de llorar muchas horas, porque ha sido impactante esto para mí, tengo claro para lo que quiero vivir, y quiero vivir para las personas que hayan estado para mi incondicionalmente, sea quien sea, para las personas que me han demostrad amor, lealtad real, porque hay gente que me ha engañado", mencionó mientras caminaba por la playa y mostraba el lugar exacto donde estuvo a punto de perder la vida.

¿Quién es Ana Bárbara?

Altagracia Ugalde Motta, reconocida mundialmente como Ana Bárbara, es una destacada cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora.

Nació el 10 de enero de 1971 en San Luis Potosí, México, y desde muy joven mostró un talento innato que la llevaría a conquistar escenarios tanto nacionales como internacionales.

Su ascenso a la fama comenzó como modelo, representando a su estado natal en el certamen de belleza "Señorita México" en 1989. Posteriormente fue escogida como "Rostro del Heraldo".Este evento marcó el inicio de una carrera multifacética que la llevaría a ser reconocida como "Embajadora de la Canción Ranchera" y a interpretar frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, un hito significativo en su trayectoria.

Ana Bárbara. Foto: Redes sociales

En 1994 marcó su debut discográfico, catapultándola a la industria musical con un éxito inmediato. Durante la década de los '90, Ana Bárbara lanzó cinco álbumes de estudio bajo la dirección de renombrados productores como Aníbal Pastor, Jorge Avendaño, y Marco Antonio Solís.

Canciones emblemáticas como "Nada", "La trampa", "Me asusta pero me gusta", "Ya no te creo nada", "No lloraré", "Cómo me haces falta" y "Quise olvidar" la consolidaron como "la Reina Grupera".

En el 2000, continuó su ascenso con cinco álbumes más, introduciendo éxitos como "Te regalo la lluvia", "Bandido", "Deja", "Loca", "Lo busqué", "No es brujería" y "Rompiendo cadenas". En 2006, lanzó "No es brujería", seguido por "Rompiendo Cadenas" en 2009, marcando su regreso con una propuesta musical diversa que incorporó ritmos tropicales y pop.

En lo sentimental, ésta tuvo una relación sentimentalmente en el 2000 con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian; sin embargo, más tarde tuvo a su primer hijo, a quien llamó Emiliano, con el empresario mexicano Édgar Gallardo.

Su vida amorosa también incluyó una relación con José María Fernández, conocido como el Pirru, con quien se casó en 2006 tras la trágica muerte de la actriz Mariana Levy. Durante este período, decidió retirarse temporalmente del escenario para dedicarse a criar a sus cuatro hijos. Tras cuatro años de matrimonio, en 2010 anunció su separación y divorcio.

Ana Bárbara con los hijos de Mariana Levy. Foto: Instagram

Posteriormente, en diciembre de 2011 dio a luz a su hijo Jerónimo Barba, concebido mediante inseminación artificial y cuyo padre es el reconocido cantante mexicano Reyli Barba.

Jerónimo Barba, hijo de Ana Bárbara. Foto: Redes sociales

- Con información de Reyna Avendaño

