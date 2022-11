Amputan piernas a joven tras comer sobras del día anterior

Un joven estadounidense de 19 años sufrió la amputación de ambas piernas tras contraer una peligrosa infección bacteriana por comer sobras de comida del día anterior, así lo reportó la revista científica The New England Journal of Medicine.

En dicha información, el joven llegó hasta urgencias de un hospital de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, con un fuerte dolor abdominal y náuseas.

Al ser entrevistado, reveló que consumió tallarines, pollo y arroz de una comida que había guardado en su casa tras ir a un restaurante.

Se refirió que, entre otros síntomas, mantenía dolor en el pecho, dificultad para respirar, visión borrosa, debilidad generalizada, empeoramiento progresivo de mialgias difusas, además de múltiples episodios de vómitos y fiebre.

Cuando el joven presentó decoloración púrpura en la piel, fue trasladado al Hospital General de Massachusetts y fue tratado por shock, insuficiencia orgánica, manchas en la piel y una erupción reticular progresiva.

Las manchas se extendieron sobre su cuerpo y esto le provocó una necrosis en los brazos, las piernas y gangrena, esto provocó a amputación de ambas piernas debajo de la rodilla y partes de los 10 dedos de sus manos.

Los médicos le diagnosticaron una infección bacteriana potencialmente normal llamada Neisseria meningitidis.

