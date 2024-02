Alimentos que se recomiendan en la noche para aumentar la masa muscular

Aumentar la masa muscular no solo es un objetivo estético, sino también crucial para la salud general. La masa muscular no solo brinda fuerza y resistencia, sino que también contribuye al metabolismo y a la salud ósea. Cuando el objetivo es aumentar la masa muscular, el simple hecho de ejercitarse intensamente no es suficiente, una dieta específica desempeña un papel crucial en este proceso.

Al buscar aumentar la masa muscular, simplemente ejercitarse no es suficiente. Fuente: Freepik.

La web Mundo Entrenamiento destaca que, al buscar la hipertrofia muscular, es esencial seguir una dieta hipocalórica para permitir la construcción de nuevos tejidos. Acá te presentamos algunas claves esenciales para desarrollar masa muscular de manera efectiva.

Componentes clave en la dieta

Carbohidratos: Este componente es crucial para proporcionar energía al cuerpo. Se recomienda su consumo de seis a diez gramos por kilogramo de peso corporal, especialmente si se realiza más de una hora de ejercicio al día. Alimentos como arroz o papa son ideales para la última comida del día.

Proteínas: Otro elemento esencial para reconstruir la masa muscular , que se encuentra en carnes, huevo, crema de maní y yogur griego. Se sugiere consumir de uno a dos gramos por kilogramo de peso corporal al día.

Palta: Rica en proteínas y grasas saludables, beneficia la recuperación muscular.

Banana: Contiene magnesio y potasio, promoviendo la recuperación muscular.

Grasas saludables: Necesarias para la dieta; se encuentran en alimentos como aceite de oliva.

Recomendaciones para la cena

Consumir alimentos como huevos, lácteos, carbohidratos (cereales y tubérculos), frutas, verduras, proteínas animales (aves y pescado), frutos secos y aceite de oliva. Se sugiere cenar entre las 19:00 y 20:00 horas para permitir una adecuada digestión y evitar la sensación de pesadez. Mantener una dieta balanceada es crucial, independientemente de la hora del día.

Desarrollar masa muscular no solo es un logro físico, sino un compromiso con un estilo de vida saludable. Con la combinación adecuada de entrenamiento, dieta y descanso, puedes lograr un cuerpo fuerte y resistente. Recuerda que la clave está en la consistencia y el enfoque equilibrado.

