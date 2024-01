Al estilo “Alerta Aeropuerto”, mujer narra cómo fue detenida por una diadema y se viraliza en TikTok

Recientemente, una joven se volvió viral en TikTok luego de que contara una mala experiencia que vivió en un viaje a Nueva York, estilo “Alerta Aeropuerto”.

A través de un video que subió a la plataforma china, la usuaria @danytorresmiua compartió que una diadema que llevaba en su maleta fue la causante de que unos policías que se encontraban en migración la detuvieran.

“Yo pasé los filtros de seguridad, todo bien con maleta de mano, pero ya que estaba comprando mi café vi que pasaron dos policías mujeres corriendo y me buscaban a mí”, recalcó.

Agregó que mientras se encontraba bebiendo su café, las uniformadas se acercaron a ella, la agarraron de los brazos y le pidieron que las acompañara, así que accedió.

“Me escoltaron hasta un cuartito y yo les pregunté qué estaba pasando, y me dijeron que tenían que hacer una segunda inspección porque habían encontrado algo en los rayos X”, dijo.

A pesar de que fue detenida, la joven recalcó que se encontraba tranquila pues ella sabía que no traía nada malo. Pero mencionó que las agentes eran quienes se encontraban un poco nerviosas.

Asimismo, agregó que unos trabajadores del aeropuerto le pidieron su pasaporte, y al preguntarles cuál era el motivo le mostraron la pantalla de los rayos X donde aparecía que traía un “arma metálica filosa”.

“Yo por un segundo sí dije: ‘a lo mejor cuando me metí al baño, o a lo mejor en el Airbnb me metieron algo’. Aunque yo aparentaba estar muy tranquila me empecé a poner muy nerviosa porque había un montón de gente a mi alrededor, ya me habían quitado mi pasaporte, me estaban enseñando pruebas de que yo traía algo en la maleta, entonces empecé un poquito a dudar”, puntualizó.

También contó que al lugar arribó un señor robusto quien le dijo que iba a abrir su maleta, por lo que le pidió que no tocara nada y que tenía que dar su consentimiento de todo lo que iban a hacer.

“Empezaron a abrir la maleta como muy cautelosos. Sacaron mi ropa, todas mis cosas y al abrir mi cosmetiquera dijeron: ‘ya lo encontré’. Por un momento dije: ‘ya, algo me metieron, me van a deportar o peor arrestar’. Entonces abren mi cosmetiquera… era mi diadema”, recordó.

Finalmente, Dany expuso que al percatarse que sólo se trataba de una diadema, le ofrecieron disculpas, le regresaron su pasaporte y le volvieron a guardar sus cosas para que se pudiera retirar.

Usuarios reaccionan a video de joven que fue detenida por una diadema en el aeropuerto

El video, que actualmente cuenta con más de 4 millones de reproducciones y 400 mil me gusta, causó asombro a varios usuarios, quienes también compartieron las malas experiencias que han tenido en los aeropuertos.

Por otra parte, hubo quienes lo tomaron de broma ya que le preguntaron a la joven cuál era el rosa mexicano de la diadema que mencionó en su clip.

“A mí me pasó pero mis gatos se habían acostado en mi maleta y cuando me fui un perrito policía no se quitaba de mi maleta, y hasta los soldados”; “Necesito que me muestres esa maleta, no sé cual es el rosa mexicano”; “Miranda Priestly estaría atacadisima por su confusión entre rosa mexicano y fucsia”, se lee en los comentarios.

