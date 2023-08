¿A quiénes pidió perdón Ricardo O’Farrill en Instagram y qué dijo?

Cuidar de la Salud Mental debe ser una prioridad y así lo dejó claro Ricardo O’Farrill en el video que publicó este lunes en Instagram en donde aprovechó para pedir disculpas a sus amigos y colegas del Stand Up, a quienes descalificó durante los lives que publicó en meses anteriores.

El comediante apareció con la voz entrecortada y una playera donde lucía la leyenda “ánimo” en un video que ya acumula más de 90 mil “Me Gusta” en Instagram, así como mensajes de usuarios que reconocen su valentía y destacan el cuidado a la Salud Mental.

Este mensaje llega luego de que el pasado mes de abril se desató una controversia en el mundo del Stand Up en México, a raíz de que Richie O´Farrill realizó una serie de videos en vivo en sus cuentas de redes sociales para señalar a algunos de sus personajes.

Los hechos se dieron a raíz de la boda de Mau Nieto, a la que el comediante había sido invitado y que posteriormente le impidieron la entrada a la tornaboda por un enfrentamiento que tuvo durante el evento.

El propio Richie O’Farrill habló al respecto en su video de este lunes y se disculpó con Carla Fernández por haber arruinado uno de los días más especiales de su vida, la boda con Mau Nieto.

¿A quiénes ofreció disculpas Richie O’Farrill?

Durante el video fueron varios los nombres que mencionó Richie O’Farrill al asegurar que está muy apenado por los episodios que les hizo vivir:

Rodrigo Escobar (su mánager) y Maye Hernández

Alex Fernández y Yara Cabazos

Mau Nieto y Daniel Sosa

Carla Fernández

Diego Zannassi

Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez (esposo)

Isabel Fernández y Carla Camacho

Antonio García

Jorge O’Farrill

Román Torres, Pablo y Melissa de Matisse

Sus fans

“Le quiero pedir una disculpa Rodrigo Escobar y a Maye Hernández, específicamente por haberlos jalado a esto y que el público los haya atacado por mi culpa. Les quiero pedir una enorme disculpa. Lo mismo con Alex Fernández y Yara Cabazos, les quiero pedir una enorme disculpa, porque ustedes siempre fueron grandes amigos y yo lo que hice fue fallarles.

“De igual manera a Diego Zanassi, te pido una enorme disculpa, siempre ha demostrado ser un gran gran amigo y lo que hice yo fue insultarlo sin ninguna base. Mau Nieto, Daniel Sosa, por esparcir una cosa que no era nada más que un chisme y que ocasionó un daño que yo no tenía medido.

“Lo mismo con Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez, su esposo, les pido una enorme disculpa por haberles fallado así, por haber esparcido lo que en realidad era un chisme. Isabel Fernández, Carla Camacho, de verdad una enorme disculpa. Isabel me has demostrado tu amistad y te pido perdón en este video

“Carla Fernández perdón por haber arruinado un día tan especial para ti y convertirlo en una nota roja de chisme. De verdad todo fue muy surreal y yo lo causé.

“Hubo personas que me intentaron ayudar, Maye Hernández, Israel Hernández, Rodrigo escobar, me intentaron ayudar en un principio, y estaba yo tan mal que pensaba que me estaban haciendo una intervención porque me metía cocaína y no pude escucharlos en su debido momento.

“Antonio García Papa, perdón por haber dañado tu imagen así, a mi primo Jorge, le pido una enorme disculpa. Y me siento muy mal”.

¿Qué dijo Richie O’Farrill durante su live en abril?

Durante el live que se viralizó en abril de este año, Richie O’Farrill señaló a Maye y Rodrigo Escobar (mánager) de quererlo intervenir porque supuestamente consumía cocaína. De hecho, a su mánager lo acusó de llevarle trabajo a la clínica cuando iba a visitarlo.

Mientras que a Daniel Sosa lo exhibió por supuestamente amenazarlo de muerte durante la boda de Mau Nieto con Carla Fernández, quienes no le permitieron entrar a su tornaboda lo que provocó la activación de los lives en abril. A Daniel y Mau los había señalado de drogar mujeres.

A sus excolegas y amigos de “Deportología” los acusó de utilizarlos en beneficio del pódcast, además de ser unos “celositos” y de hablar de él a sus espaldas. A Alex, Yara y Zanassi los acusó de tampoco celebrar sus logros.

A Sofía Niño de Rivera la acusó de tratar mal a las personas, además de ser una “egocéntrica y mentirosa”, mientras que según un rumor que le contó Diego Zanassi la señalaba de “escalar” por tener relaciones con personas del mundo de la Publicidad.

