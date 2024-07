7 frases que las personas mentalmente fuertes jamás utilizan, según experto de LinkedIn

Las personas, a través de la capacidad de comunicación, podemos expresar ideas, emociones y necesidades. Esta facultad nos permite la interacción con quienes nos rodean y esto a su vez nos define ante los demás, es decir que así demostramos nuestra personalidad, forma de pensar y los valores con los que hemos crecido.

Aristóteles decía que “Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras” y en esa frase sintetizaba la importancia de hacernos responsables de lo que decimos. Al respecto, existen muchos estudios que intentan explicar cómo las personas se comunican y de qué manera se autoprotegen en determinadas situaciones.

Frases que demuestran debilidad mental

El Instituto Mayo Clinic señala que las personas podemos experimentar diversas emociones con normalidad, pero a veces se las puede expresar de una manera exagerada o fuera de lugar. Es en este marco que podemos anexar los resultados de una investigación elaborada por Scott Mautz, formador e instructor de LinkedIn.

Según volcó en su libro “The Mentally Strong Leader: Build the Habits to Productively Regulate Your Emotions, Thoughts, and Behaviors”, Mautz afirma que existen personas que son mentalmente más fuertes que otras y esto se basa principalmente en que son capaces de autorregular sus emociones.

En este sentido, el profesional de LinkedIn ofrece un amplio estudio en el que ayuda a desarrollar hábitos que les permiten a las personas regular sus pensamientos, además de su comportamiento y emociones. Al respecto, hace hincapié en las siguientes frases que las personas mentalmente fuertes jamás utilizan, incluso en situaciones que podrían entenderse como muy complicadas.