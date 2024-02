Los niños están cada vez más conectados, lo que ha creado nuevas preocupaciones sobre su seguridad digital. De acuerdo con YouTube Kids, en 2023, las familias expresaron su interés por generar hábitos digitales saludables durante la infancia a través de búsquedas de Google. Algunas preguntas que se hicieron durante esa época fueron “cómo controlar tiempo en pantalla de los niños” y “qué efectos tiene la tecnología en los niños”.

La importancia de garantizar una experiencia segura en Internet para niños y niñas ha motivado a Youtube Kids a colaborar con El Reino Infantil, uno de los canales más grandes de habla hispana enfocado al público infantil.

Esta alianza consiste en una serie de videos protagonizados por los personajes de La Granja de Zenón, uno de los programas más populares del canal.

¿En qué consisten los videos de YouTube Kids y El Reino Infantil?

Las aventuras de Bartolito en Internet es una serie de 5 videos cortos, de entre 2 y 3 minutos de duración, disponibles de forma gratuita en el canal oficial El Reino Infantil desde el 28 de febrero.

Los videos están basados en los contenidos de Sé Genial en Internet, una plataforma de Google guiada por 5 pilares que tiene por objetivo enseñar al público infantil a explorar el mundo digital de forma segura.

Los pilares se inspiran en conceptos sobre seguridad digital. En ese sentido, los espectadores aprenderán a:

Comparte con cuidado: Ser precavidos al compartir información personal, así como de familiares y amigos.

No caigas en trampas: Ser cuidadosos al navegar en Internet, porque a veces las cosas no son lo que parecen.

Protege tus secretos: La importancia de establecer contraseñas seguras y no compartirlas con los demás.

Ser amable es genial: Fomentar un ambiente de respeto en Internet.

Si tienes dudas, pregunta: Consultar y platicar con los adultos responsables.

Para adaptar estos conceptos desde una perspectiva pedagógica contaron con la guía de Belén Igarzábal, Dra. en Ciencias Sociales e investigadora de FLACSO Argentina (Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica).

“Esta serie tiene como objetivo acompañar a las infancias y sus familias a descubrir este mundo digital de una manera lúdica, entretenida, pero también educativa”, explica Karina Szmulewicz, gerente de Alianzas Estratégicas para YouTube Family & Learning, en entrevista con Tech Bit.

El enfoque lúdico y entretenido lo aportaron los personajes de La Granja de Zenón, Bartolito, la Vaca Lola y el Lobo Beto. “Nos parecía que estaba buenísimo la combinación de estos tres personajes, pues reunían absolutamente todo lo que necesitábamos para llevar a cabo los cinco consejos”, menciona Paula Lavinia, Head of Publishing and Operations de El Reino Infantil, en entrevista con Tech Bit.

“La idea era respetar las personalidades de los personajes y que cada uno tuviera un rol importante en este mensaje y en los cinco consejos que vamos a dar para navegar seguro en Internet, pero sin perder la esencia”, agrega.

“También fue un desafío llevar Internet a la granja, no hay cosa menos digital que una granja, y que estos contenidos les sean lo más natural posible a cada uno de los personajes”, señala Szmulewicz.

“La responsabilidad, cuando son las primeras infancias, es aún mayor”: El Reino Infantil

El Reino Infantil se creó en 2011 y actualmente es uno de los canales enfocados al público infantil más grandes de habla hispana, con más de 62 millones de suscriptores. El equipo reconoce que su target vive la etapa de los “primeras aprendizajes, emociones y sensaciones”.

Por ello, “desarrollamos guiones que fueran simples, divertidos y que se resuelvan fácilmente, como en casi todos nuestros contenidos. Tratamos de que el storytelling tenga una especie de conflicto, problema o situación a resolver, con una posible solución que nunca es la definitiva. Siempre hay grises, no todo es blanco ni negro”, explica Paula Lavinia a Tech Bit.

La guía de los especialistas es clave. “Uno de los recursos que usamos es siempre trabajar con profesionales. No cruzaríamos nunca el límite de hacer algo que quizás pueda ser ambiguo para los niños o que tenga un mensaje que no se termine entendiendo”, agrega.

YouTube Kids, por su parte, tiene una serie de medidas para acompañar a creadores enfocados al público infantil a “generar contenido de mayor calidad, que también es el contenido que nosotros fomentamos y al que ayudamos a dar mayor relevancia en nuestra plataforma”, comenta Karina Szmulewicz.

En 2023, YouTube lanzó una guía de cinco principios fundamentales para asegurar una experiencia segura, la cual abarca las protecciones a la privacidad, seguridad física y salud mental, así como el acceso gratuito a contenidos de calidad y apropiados para su edad, entre otros.

Buscan generar diálogos entre niños y adultos sobre seguridad en línea

La serie de videos Las aventuras de Bartolito en Internet es un contenido también pensado para padres de familia y público adulto responsable. La intención es que tanto las infancias como los adultos aprendan y platiquen sobre seguridad digital.

“Desde YouTube y YouTube Kids es muy importante construir la ciudadanía digital desde edades muy tempranas y también dar herramientas a las familias para construir distintos diálogos sobre seguridad en línea, así como dar espacios para que se generen conversaciones entre los adultos y los más chicos para tratar estos temas y que no sean tan tabú”, comenta Szmulewicz.

La concientización sobre la seguridad digital es un tema que no solo va dirigido al público infantil. “Es importante también saber cómo navegar seguros, no solo para los chicos, sino también para los adultos. Por eso, los contenidos también están pensados para que los disfruten tanto los niños como el adulto responsable de ese niño y se abra el lugar al debate en las familias”, comenta Paula Lavinia.

En ese sentido, adultos y niños pueden sentirse identificados con las situaciones que se presentan a lo largo de la serie de cinco videos. Por ejemplo, Karina Szmulewicz compartió con su hija el capítulo tres que habla sobre las contraseñas.

“Cuando terminó, ella me dice ‘mamá, ¿sabías que mi amiga me dio la contraseña de su tablet el otro día? La contraseña era de números, pero la mía no es de números, es con un dibujito, pero no se la di. ¿Está bien dársela? Porque si ella me la dio, ¿se la tenía que dar?’”, cuenta Karina a Tech Bit.

“A ella le despertó un montón de preguntas sobre si está bien o no lo que hizo. Probablemente la conversación que nosotras tuvimos, le abrió como un poco la puerta de saber si la próxima vez que le pase una situación similar podría actuar de una manera u otra”, agrega.

En ese sentido, en el caso de los padres y familiares que se enfrentan por primera vez a este tipo de contenidos “les puede dar un poco de guía también para responder frente a determinadas situaciones", comenta Karina.

Además de generar un “contenido que pueda consumirse en familia” y que fomente el diálogo, la colaboración entre YouTube Kids y El Reino Infantil busca apoyar a niños y adultos a una mejor toma de decisiones en temas de seguridad digital.

“Desde Google, nosotros contribuimos a construir un Internet más seguro, promoviendo prácticas y herramientas que ayuden a las familias a tomar mejores decisiones, que se adecuen a sus hábitos y fomentar también hábitos digitales lo más saludables posible”, señala Karina.

Para ello, “ponemos a disposición distintas herramientas, plataformas, aplicaciones y controles que cada familia puede hacer uso para involucrarse de la mejor manera y hacer de esa experiencia digital la que a cada uno le funciona”.

Tan solo de julio de 2023 a septiembre de 2023, YouTube eliminó un total de 8.115.659 videos, de los cuales 2.9 millones fueron dados de baja por incumplimiento de las normas de seguridad infantil, de acuerdo con el informe de transparencia de la aplicación de los lineamientos de la plataforma.

De igual forma, el sitio de videos cuenta con herramientas para padres y adultos responsables de niños que les permitan asegurar una experiencia segura para las infancias. Destacan los controles parentales para bloquear o restringir determinados canales o videos, la configuración de búsqueda Save Search, la función de Temporizador para establecer límites del tiempo en pantalla, entre otras.

En ese sentido, con contenidos como Las aventuras de Bartolito en Internet y el aprendizaje de la seguridad digital, para YouTube Kids y El Reino Infantil es fundamental el involucramiento de los adultos.

“Lo que sí creo que surgió de muchas conversaciones que hemos tenido por este proyecto es la importancia de que los padres miren el contenido que sus hijos eligen”, comenta Paula.

Es por ello que con la colaboración, ambos buscan fomentar el interés y el diálogo intergeneracional sobre la seguridad en línea y garantizar la protección conjunta de las infancias en el ecosistema digital.

“Asumimos el compromiso, se dan las recomendaciones sobre cómo navegar en Internet. Son consejos que invitan al diálogo y luego la decisión, obviamente, está en el adulto responsable”, concluye Paula.

