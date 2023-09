Las redes sociales están inundadas de nuevas palabras, frases e incluso códigos para que la comunicación por este medio sea más fácil. Ejemplo de ello, son frases como "Y la queso", "soporta", "7642" (siempre estaré para ti), entre otras.

Y cada día es más común ver nuevos lenguajes de internet a los cuales debemos adaptarnos para permanecer en buena comunicación con el resto de la comunidad de redes socales.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular.

Un nuevo código que está conquistando los mensajes de WhatsApp es el 2201, el cual se usa sobre todo por la generación Z. Pero ¿qué significa y por qué deberías usarlo? En Tech Bit te contamos.

¿Qué significa el código 2201 en WhatsApp?

Debes saber que actualmente, las redes sociales cuentan con un lenguaje de números, los cuales son códigos que suelen usar sobre todo los jóvenes para mandarse mensajes secretos con sus contactos. Y uno de los que están de moda en este momento es el 2201, el cual tiene un significado bastante bonito.



Si te llega un mensaje con el número 2201, no es nada malo, más bien todo lo contrario. Este número se envía para mandarle a la persona mejores ánimos pues significa "Stay happy, love" o "Permanece feliz, amor". Con ello, le dices a la persona que no se preocupe por aquellas cosas que no valen la pena y que mejor permanezca feliz.

Algunos usuarios también combinan este código con otras palabras, por ejemplo: "Cuídate mucho, 2201" o "Es momento de sonreír 2201".

Ahora que ya sabes su significado, puedes enviárselo a aquella persona que tanto aprecias para desearle lo mejor.

¿Qué otros códigos debería conocer de WhatsApp?

Este no es el único código que se ha viralizado en WhatsApp, existen otros que también podrías usar para expresar diferentes sentimientos. Por ello, a continuación te dejamos algunos que deberías conocer:

7642: Siempre estaré para ti

1437: Te amo por siempre

14313: Te amo demasiado

1543: Todavía te amo

999: Prometiste nunca irte

929: Perdóname

88: Adiós



