WhatsApp podría permitir usar la misma cuenta en varios dispositivos

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas, razón por la cual está en constante innovación, recientemente se dio a conocer que la app podría estar preparando una nueva función para utilizarla en varios dispositivos.

De acuerdo con el portal de tecnología, WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando un nuevo sistema que permitirá utilizar la misma cuenta en varios dispositivos, al mismo tiempo.

Explican que gracias al nuevo sistema multiplataforma se podrá usar la cuenta principal en iPad sin desinstalarla del iPhone, o la misma cuenta en dispositivos iOS y Android.

También implicaría usar WhatsApp en una computadora sin estar conectado a Internet en el celular, esto a través de la aplicación Universal Windows Platform (UWP).

Añaden que con el nuevo sistema, la aplicación también deberá mejorar su cifrado de extremo a extremo, debido a que los mensajes serán enviados a más dispositivos.

“Tenga en cuenta que esta es también la razón por la cual WhatsApp para iPad aún no se lanzó, a pesar de que está listo”.

It's no longer a rumor, it's confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices!

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2019