Los audios y mensajes de WhatsApp son la opción tecnológica para mantenerte comunicado de manera rápida y eficaz, pero quizás en algún momento necesitas comunicarte sin tocar tu teléfono, y entonces requieres realizar un envío en la aplicación sin tocar la pantalla de tu télefono, los cual te direcmos en Techbit cómo hacer.



Cuando quieres enviar audios de WhatsApp pero tienes tus manos ocupadas en alguna labor de la cocina, el trabajo o en tu rutina de ejercicio, puedes utilizar tu celular sin tocarlo al activar el asistente de voz de tu teléfono, una herramienta que te facilitará este proceso. Incluso puedes maximizar el uso de las aplicaciones de tu dispositivo.

Para poner en práctica este nuevo método de envío de mensajes de WhatsApp, solo tienes que aprovechar las aplicaciones de tu movil. Te detallamos cómo lograrlo.

Para iPhone

Puedes enviar mensajes e incluso hacer llamadas de WhatsApp sin tocar tu teléfono, esto es posible al utilizar Siri, el sistema que trae cargado el iPhone, sin embargo, el Centro de Información de WhatsApp menciona que estas acciones sólo están disponibles para iOs 10.3 y posterior, por lo que no puede ejecutarse en todos los dispositivos de Apple.

Ahora bien, si quieres utilizar estas herramientas, deberás integrar WhatsApp con Siri en el menú Configuración; luego en aplicaciones, selecciona WhatsApp y activa la función “Usar con Siri”, ahora tu iPhone está configurado.

Para enviar mensajes, audios y realizar llamadas de WhatsApp sin tocar tu pantalla solo tienes que decir “Oye Siri” junto con la frase de la acción que deseas, incluso puede leer los mensajes que te llegan para que no abras la aplicación, aunque el Centro de Información de WhatsApp explica que los mensajes que ya han sido leídos no los leerá Siri, puesto que dicho sistema solo es capaz de leer los mensajes que no has leído.

(Foto: Pixabay)

Para Android

El blog de Google anunció que ya es posible enviar audios de WhatsApp sin tocar el botón del micrófono, e incluso sin tocar la pantalla de tu dispositivo, para hacer esto, el artículo del buscador recomienda mantener activado el sistema de Asistente de Google. Si no tienes la aplicación preinstalada en tu teléfono, puedes obtenerla de manera gratuita mediante la Play Store.

Al iniciar sesión con tu dispositivo, éste estará listo para realizar las acciones que le pidas. Si quieres realizar alguna, primero debes decir la frase “Ok Google” y de inmediato, mencionar lo que deseas hacer, por ejemplo “Ok Google envía un mensaje de WhatsApp a (el contacto al que deseas enviar el mensaje”, es importante mencionar la red social que quieres utilizar para que realice la acción de inmediato.

Otro dato importante es que aunque recites las acciones, el Asistente de Google te pedirá confirmar el mensaje para evitar errores, asimismo, si tienes contactos con el mismo nombre, te da la opción de seleccionar el correcto, para finalizar sólo tienes que decir “Enviar”.

En el caso de necesitar enviar un audio de WhatsApp, se tendrá que especificar “Ok Google envía un audio de WhatsApp a…” luego te pedirá dictar el mensaje y te confirmará la acción antes de enviar.

Aunque suena todo muy sencillo, el blog oficial de Google anunció que por el momento la opción de enviar audios está descartada en el idioma español, por lo que puedes intentarlo al pedir esta acción en el idioma inglés o portugués, sin embargo, se espera que pronto esté disponible en español para facilitar el envío de este tipo de mensajes.

(Foto: Unsplash)