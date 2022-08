¿WhatsApp cambia de nombre?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, razón por la que realiza una serie de cambios en función de la demanda de los usuarios.



Con él, no solo podrás enviar todo tipo de mensajes de texto, sino también acompañarlos de emojis e incluso de los stickers más populares.



Sin embargo, hay un cambio que pocos se han percatado y que se encuentra a la vista de todos, el nuevo nombre de la aplicación.



¿Cómo se llama WhatsApp ahora?



Para averiguar el nuevo nombre de la app, primero debes abrir WhatsApp.

Luego ve a la configuración / ajustes de la app.

Posteriormente, en el menú que aparece dirígete a “Ayuda”.

Allí verás la opción “Información de la aplicación”.



Al dar clic en esta opción podrás ver el nuevo nombre de WhatsApp que pocos han notado.



En este apartado, no solo podrás conocer la versión de WhatsApp tienes, sino también su nuevo nombre.



Básicamente, el cambio está presente en las versiones más actuales de la app, en la que se le agregó un “apellido”, ya que pasó de llamarse solamente WhatsApp a WhatsApp Messenger, esto debido a que además de permitir el envío de mensajes, puedes realizar llamadas e incluso enviar archivos multimedia tales como fotos y videos.



¿Cómo sé si alguien más está viendo mi WhatsApp?

Lo que debes saber es que WhatsApp se puede abrir hasta en 4 dispositivos diferentes.

Para ello, es necesario escanear el código QR para acceder a las conversaciones.

Muchas veces nos olvidamos de cerrar nuestras conversaciones en la computadora o laptop de nuestro trabajo.

Como resultado, no solo cualquiera puede ver tus chats, sino que también puede realizar actividades que no deseas en WhatsApp.

Para hacer esto, vaya a WhatsApp y toque los tres puntos en la esquina superior.

Ahora ve a "Dispositivos vinculados".

En ese momento verás todos los terminales u ordenadores donde has abierto WhatsApp.

Si no las recuerdas, es mejor borrarlas todas para que tus conversaciones queden cerradas desde todos estos aspectos.

De esta forma tendrás más protección para tu WhatsApp.







