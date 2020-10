WhatsApp agrega funciones para compras, pagos y atención al cliente

Las condiciones que impuso el 2020 debido a la pandemia de Covid-19 obligaron a millones de personas cambiar sus hábitos de educación, de trabajo, de comunicación y de compras. Una de las plataformas que para muchos ha sido clave en ese escenario es WhatsApp que no solo es utilizada para mensajes personales, también para que miles de negocios se pongan en contacto con sus clientes y, por ello, la compañía anunció nuevas funciones.

A través de un comunicado, la compañía compartió que durante los últimos años las plataformas de mensajería han aumentado su uso, lo que ha llevado a muchos negocios a utilizarlas también. “Muchas de las formas de comunicación que solían usar las personas y empresas ya no son eficaces. Cada año, las empresas gastan muchísimo dinero en administrar llamadas, correos electrónicos y mensajes SMS, aunque a los clientes no les gusta que los pongan en espera, que los comuniquen de un operador a otro, o no saber si la empresa recibió su mensaje”, afirmó.

Agregó que la pandemia puso en evidencia que las empresas necesitan maneras rápidas y eficaces para atender a sus clientes y concretar ventas. “Durante estos tiempos, WhatsApp se convirtió en un recurso simple y conveniente. A diario, más de 175 millones de personas envían mensajes a una cuenta de WhatsApp Business. Según nuestra investigación, las personas prefieren comunicarse con las empresas por mensaje para recibir ayuda y son más propensas a hacer una compra cuando lo pueden hacer”, aseguró la compañía.

La plataforma, propiedad de Facebook, apuntó que WhatsApp Business y la API de WhatsApp Business hoy es utilizada por empresas de todos los tamaños. “Tuvimos en cuenta sus comentarios sobre lo que funcionó correctamente y creemos que WhatsApp puede ayudar a que la mensajería sea la mejor manera para conectar a clientes y empresas”.

Nuevas funciones

Considerando la retroalimentación que han recibido de sus usuarios de negocios WhastApp compartió que estará aumentando su inversión en las siguientes áreas:

Compras. Planean ampliar la manera en que las personas pueden consultar los productos disponibles y hacer compras directamente desde un chat. Además, buscarán que las empresas puedan integrar esas funciones más fácilmente con sus soluciones existentes, ya sean comerciales o de atención al cliente. “De esta manera, ayudaremos a muchas empresas pequeñas, que han sido las más afectadas en la actualidad”, dijo la empresa.

Servicios ofrecidos por Facebook. Considerando que las empresas tienen diversas necesidades tecnológicas y buscan opciones variadas al contratar un servicio para alojar y administrar las comunicaciones con sus clientes, durante los próximos meses, WhatsApp planea ampliar su asociación con los proveedores de soluciones empresariales. Asimismo, ofrecerán una nueva opción para que las empresas administren sus mensajes de WhatsApp mediante los servicios que Facebook planea ofrecer.

“Esta opción facilitará que pequeñas y medianas empresas puedan comenzar su negocio, vender productos, mantener su inventario actualizado y responder rápidamente a los mensajes que reciban, sin importar dónde estén sus empleados”, explicó.

Ventas de servicios para empresas. La compañía aclaró que si bien seguirá brindando y ampliando los servicios gratuitos que ofrecen a las empresas como llamadas, videollamadas y mensajería de texto con cifrado de extremo a extremo, funciones que llegan a más de dos mil millones de personas, comenzarán a cobrar a sus clientes empresariales por algunos de los servicios que ofrecen “lo que ayudará a que WhatsApp continúe desarrollando su propio negocio”.

Por último WhatsApp Business señaló que lanzarán todos los nuevos servicios gradualmente durante los próximos meses.