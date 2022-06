WeTransfer: 3 trucos que seguro no conocías

WeTransfer es uno de los servicios online en la nube más populares debido a que este permite enviar y recibir archivos grandes de manera fácil, gratuita y sin registro previo, por lo que a muchos usuarios les resulta bastante cómodo utilizarlo.



Con este solo bastan un par de clics para poder transferir tus archivos de manera fácil, efectiva y segura. Para realizar este procedimiento, solo necesitarás el correo electrónico de la persona a la que le enviarán los archivos y listo, en poco tiempo deberá llegarle a su correo las instrucciones para descargarlos.



Una vez que hayas enviado los archivos, el destinatario tendrá algunos días para descargar los archivos, de lo contrario estos se eliminarán de la nube sin dejar rastro.



Además, como mencionamos es gratuito para un peso máximo de 2GB, lo cual es una buena cantidad de soporte para enviar varios archivos, aunque si necesitas más que esto, también cuenta con una versión premium a costo accesible.

Leer también: Dua Lipa se vuelve viral con sensual baile en concierto





Como puedes ver, es un servicio bastante completo y por ello es el favorito de varias personas. Pero, probablemente hay algunos trucos que ofrece este sitio web y que se están escapando. En Tech Bit te damos a conocer algunos trucos que seguro no conocías de WeTransfer.



Envía archivos de más de 2GB por partes



Si quieres ocupar la versión gratuita pero tus archivos exceden los 2GB, no te preocupes, una de las opciones que tienes será enviar tus archivos uno por uno o bien, enviarlos por paquetes que no excedan los 2GB.



Para saber el peso de tus archivos, puedes ingresar a Documentos y elegir el archivo que vas a enviar, en la parte inferior del nombre del documento viene su tamaño, pero si no logras verlo aquí, entonces da clic derecho y dirígete a Propiedades, ahí vendrá el tamaño del archivo.



Lo mismo sucede con las carpetas, para conocer su peso deberás dar clic derecho y posteriormente ingresar a Propiedades para conocer su peso.



Lo que te recomendamos hacer es que agrupes los archivos que vas a enviar en diferentes carpetas e ir copiando archivos en cada una de ellas hasta que su tamaño sea casi 2GB.

Posteriormente ingresa a WeTransfer, aquí deberás realizar un envío por cada carpeta que hayas realizado. Solo toma en cuenta que en este caso te tomará más tiempo enviar todos los archivos, así que solo debes tener paciencia para que todos le lleguen a tu destinatario,



Reduce el tamaño de tus archivos



Otra opción será comprimir tus archivos para que todos puedan enviarse en un solo movimiento. Para ello deberás utilizar algún programa de compresión de archivos para reducir el tamaño total del conjunto de archivos que quieras enviar.



Una buena opción es 7-Zip con el que puedes conseguir que el tamaño de los archivos se reduzca de manera considerable, además este tiene una opción que te permite dividir los archivos en bloques de diferentes tamaños, por lo que es una gran opción para fraccionar tus archivos en partes que pesen menos de 2GB para que logres enviarlas a través de la versión gratuita de WeTransfer.



Sin embargo, debes considerar que el destinatario deberá usar también un programa para descomprimir sus archivos y pueda verlos de forma correcta.



Usa WeTransfer desde tu celular



Aunque creas que WeTransfer solo puede usarse desde la computadora, tenemos una gran noticia para ti, ya que cuenta con su aplicación, la cual podrás encontrar desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone.



Su funcionamiento es muy similar al del sitio web, solo deberás seleccionar el archivo que quieres compartir y seleccionar la app o servicio que quieres compartir. Colocas el correo del destinatario a quien le llegará un enlace para descargar el contenido directamente en el dispositivo.



Además, desde tu celular también puedes descargar los archivos, solo considera la cantidad de memoria con la que cuentas en este para que la descarga sea correcta.



Leer también: “Betty la fea” se va de Netflix; internautas reaccionan con memes



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters