El 16 y 17 de marzo de 2024 regresa el Vive Latino, uno de los festivales de rock y música alternativa más importantes de México. Cada año, el cartel está repleto de bandas y solistas cuya popularidad logra reunir a varias generaciones de fans.

Esta edición no es la excepción, pero si por alguna razón te quedaste sin boletos o no puedes asistir, no debes preocuparte. Pues el aclamado festival y Amazon estrenan una colaboración para que el público general pueda ver las presentaciones en streaming.

En Tech Bit te decimos cómo disfrutar de esta alianza.

¿Dónde ver el Vive Latino 2024 en streaming?

El 24° Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se realizará el próximo fin de semana, el 16 y 17 de marzo, y contará con un gran lineup conformado por artistas populares con larga trayectoria.

El primer día el público podrá disfrutar de Billy Idol, Belanova, Panteón Rococó, entre otros, mientras que el segundo estará encabezado por Babasónicos, Hombres G, Kings of Leon, Maná y más.

Los fans que no asistan al festival de música de forma presencial pueden seguir las presentaciones a través de streaming. Amazon, en colaboración con el Vive Latino, hará una transmisión online.

La compañía tecnológica pondrá a disposición de los usuarios dos alternativas para ver los shows de tus artistas favoritos desde la comodidad de tu casa.

El público general podrá presenciar el Vive Latino 2024 en streaming desde el canal de Twitch AmazonMusicEnVivo sin costo alguno. Por su parte, los suscriptores de Amazon Prime Video tienen la posibilidad de disfrutar el festival desde la app de la plataforma.

En cualquiera de las opciones, podrás seguir las presentaciones desde la 1:30 p.m., incluido contenido especial como entrevistas y detrás de escenas.

Además de transmisión en streaming del Vive Latino 2024, Amazon tiene disponible una playlist oficial del festival que los fans podrán escuchar en Amazon Music.

La colaboración también incluye la venta de mercancía oficial del festival desde el sitio web de Amazon.

¿Qué artistas se presentarán en el Vive Latino 2024?

El sábado 16 de marzo el Vive Latino 2024 contará con actuaciones de Bad Religion, Belanova, Black Veil Brides, Billy Idol, Gogol Bordello, Fito Páez, Greta Van Fleet, Panteón Rococó, Santa Fe Klan, entre otros.

Por su parte, el domingo 17 de marzo se presentarán Babasónicos, Future Islands, Hombres G, Junior H, José Madero, Kings of Leon, Los Lobos, Maná, Sabino, Silvana Estrada, The Warning y más.

