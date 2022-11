Viral: Pareja hace señas obscenas a enamorados durante concierto de Bad Bunny

La esperada gira, “World hottest tour” del cantante puertoriqueño Bad Bunny, ya inició su paso por latinoamérica en donde visitará países como Chile, Perú y México en lo que resta del año; millones de fans anhelaron este concierto por meses, por lo que las entradas para verlo, se agotaron en un par de horas.

Solo unos cuantos serán los afortunados para vivir el gran show del artista; afortunadamente con el auge de las plataformas y el uso del celular, algunos usuarios que graban su temas preferidos en vivo, lo comparten para hacer a todos los internautas parte del momento y mostrar un poco de lo que se vivió.

este es el caso de una pareja que pasó un tierno momento de romance, mientras Bad Bunny interpretaba “Ojitos lindos” y decidieron grabarse con la cámara de su celular, mientras se cantaban al oído; definitivamente lo que no esperaban fue la reacción de una pareja que estaba al lado, específicamente de una chica que no le pareció la acción porque sin querer también ella aparecía en la toma del video y decidió arruinar su momento haciendo caras y señas obscenas.



Mujer hace señas obscenas en concierto de Bad Bunny

A través de la cuenta de usuario de TikTok @joserodriguezll se dio a conocer la acción de la mujer; “POV: Cantas ojitos lindos lindos y a la pareja de al lado le apesta la envidia”, escribió josé en el video en donde alcanza a observar cómo su novia le está cantando y a la pareja de al lado no le parece la acción.



Después de unos segundos la mujer empieza a hacer gestos de desagrado y señales obscenas, se puede ver que a su novio le da gracia y comienzan a burlarse; como estaban muy apretados el pelo de la chica que canta comienza a rozar el brazo de la que hace caras y se lo empieza a retirar.



Así reaccionaron los internautas

El comportamiento de la mujer rápidamente se volvió viral y el video ya lleva más de 8.6 millones de reproducciones, 1.4 millones de me gusta, 23 mil compartidas y 17.6 mil comentarios en donde los usuarios debaten la acción de la mujer: “Hay gente que va a mirar el evento en directo y no desde el celular, el flash de los que graban lo tiene en la cara”, “Yo me hubiera colado a su video cantando a todo pulmón”, “Hasta ganas de hacerle zoom para que se enojen más”, “Es que si es molesto el flash”, “Se enojó porque su novio no le cantó a ella”, “Hasta te jaló el cabello, que risa su cara”, “Con esa actitud mejor que se quede en su casa”, son algunos de los comentarios más populares.

