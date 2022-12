Truco para saber si te están espiando en WhatsApp

Conforme la tecnología avanza, los casos de espionaje también se vuelven más comunes. A veces, al estar tanto tiempo navegando redes sociales o aplicaciones puede transmitirnos la sensación de que no estamos en un lugar seguro ya que cualquiera podría espiarnos en cualquier momento.



Aplicaciones como WhatsApp han asegurado que la protección de la privacidad de sus usuarios está a salvo aquí, incluso han puesto a funcionar la tecnología del cifrado de extremo a extremo que les garantiza que únicamente el emisor y receptor pueden leer los mensajes que se envían mediante esta app de mensajería sin que ningún agente externo pueda descifrar los chats.



A pesar de ello, algunos usuarios han señalado que sienten que alguien más podría estar espiando su cuenta personal de WhatsApp. Si tu estas pasando por esta situación, entonces quizá te interese saber que existe un truco que te permitirá comprobar si alguien está espiándote en la aplicación. Solo deberás seguir estos sencillos pasos que te dejamos aquí en Tech Bit.

Comprueba si alguien te está espiando en WhatsApp



Respecto al cifrado de extremo a extremo, WhatsApp ha asegurado que tanto ellos como Facebook u otra persona no tienen autorizada la opción de leer o escuchar las conversaciones que se lleven a cabo en esta app de mensajería, puesto que respetan la privacidad de los usuarios.



Sin embargo, existe la posibilidad de que alguien pueda estar espiándote en WhatsApp, esto debido a que en la actualidad existen nuevos métodos de hackeo que superan los sistemas de seguridad como el cifrado o los pasos de doble autenticación. De hecho, hay quienes pueden acceder a tu cuenta desde tu propio dispositivo móvil o computadora, por lo que debes poner atención respecto a quienes tienen acceso a tus aparatos personales.



Una de las formas más sencillas para descubrir si alguien está espiando tu WhatsApp es mediante el portal de WhatsApp Web. Para ello puedes ingresar al enlace de web.whatsapp.com. Si ya tienes la sesión iniciada en tu computadora, será necesario que la cierres.



Una vez que lo hayas hecho, abre la aplicación en tu smartphone y pulsa los tres puntitos que vienen en la parte superior derecha del dispositivo. Selecciona la opción de Configuración, después pulsa el apartado que dice WhatsApp Web/Escritorio”. Cuando ingreses aparecerán los dispositivos en donde la cuenta está abierta.



Verifica que todos los dispositivos que aparecen aquí los reconoces y en caso de que haya alguno que no conozcas, inmediatamente podrás cerrar sesión desde tu celular, no importa que el dispositivo no esté cerca de ti.



Además, este apartado tendrá información esencial para saber en qué momento te estaban espiando, pues se mostrará la última hora de conexión en este dispositivo, el navegador que uso, así como el lugar desde el que se inició sesión e incluso desde el tipo de sistema operativo, ya sea Windows, Android o iOS.



Y si consideras que hicieron un mal uso de tu cuenta o robaron tu información personal, puedes reportar el problema al soporte de WhatsApp. Basta con enviar un correo electrónico a [email protected] e informa sobre la situación, para ello deberás colocar en el asunto del mensaje "Teléfono robado/extraviado: por favor, desactiva mi cuenta” para que nadie más tenga acceso a tu WhatsApp.



Asimismo, puedes activar la verificación de doble paso, con ella tendrás que colocar un PIN algunas veces para que puedas iniciar sesión e incluso cada vez que lo abras tendrás que colocar tu huella dactilar o alguna contraseña.

