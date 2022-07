Tips para mejorar la visibilidad de tu perfil en LinkedIn

Actualmente existen muchas redes sociales, las cuales pueden utilizar con distintos propósitos, ya sea para subir tus fotos del día a día, compartir estados o bien crear videos que les guste a tus seguidores. Sin embargo, vale la pena destacar que algunas redes sociales pueden utilizarse para obtener beneficios propios en diferentes ámbitos.



Una de ellas es LinkedIn, la cual es, por excelencia, la mejor red social que te abrirá muchas posibilidades en el panorama profesional. Con esta red, puedes ponerte en contacto con personas que buscan personal para cubrir las distintas vacantes de sus empresas, relacionarte con personas del medio laboral o incluso para encontrar oportunidades profesionales y de negocio que te abrirán puertas en un futuro.



En esta red puedes compartir toda la información que esté relacionada con desarrollo profesional e incluso puedes demostrar tus aptitudes profesionales para fomentar tu Marca Personal en el sector laboral. Asimismo, puedes agregar información personal de contacto para que puedan comunicarse contigo fácilmente.

Leer también: Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa



Sin embargo, como en toda red social, puedes correr el riesgo de que personas que no tienen nada que ver con tu círculo laboral se pongan en contacto contigo o incluso puede que tu perfil no llegue a tus usuarios meta, por ello es importante aprovechar las herramientas de visibilidad para que tu perfil sea exitoso en esta red social.



En Tech Bit te mostramos cómo puedes mejorar la visibilidad de perfil de LinkedIn con estos sencillos consejos.



Ajusta el modo de visualización de LinkedIn



LinkedIn tiene varias opciones para la visualización del perfil, con las cuales puedes establecer ciertas normas. Para conocer las opciones que ofrece esta red social, deberás ingresar en la opción que dice Yo, se desplegarán varias opciones, elige la que dice Configuración y privacidad, seguido de Visibilidad y posteriormente pulsa Visibilidad de tu perfil y tu red.



Aquí encontrarás muchas opciones de configuración, por ejemplo, puedes utilizar tu perfil en modo privado para navegar de forma anónima en la red, también puedes activar la opción que te permite recibir el nombre y título de los usuarios que quieren comunicarse contigo. Incluso puedes ocultar tu nombre y título para mostrar únicamente la empresa en la que trabajas.



Para realizar estos cambios, solo debes dirigirte a la opción que dice Cambiar y elige las opciones que desees y que se ajusten a tus necesidades, una vez que hayas completado los cambios presiona en Cerrar y listo.





Elige quién puede ver tu dirección de correo electrónico



Si tu dirección de correo electrónico es pública en tu perfil, probablemente puedas llegar a recibir emails no deseados o incluso de personas que no tienen nada que ver con tu sector profesional. La buena noticia es que LinkedIn te ofrece una opción para que decidas quién puede ver o no tu dirección de correo electrónico.



Para ello, deberás ingresar a Yo y pulsar la opción que dice Visibilidad. De ahí dirígete a la opción que dice Quién puede ver o descargar tu dirección de email y pulsa en Cambiar. En ese momento ya puedes elegir quién deseas que vea tu correo en el menú desplegable, ya sea que cualquier persona que ingrese a tu perfil pueda verlo o únicamente tu.



Decide quién puede ver tu nombre y apellido



El nombre y apellido servirá para que cualquier usuario te pueda identificar en la red, sin embargo, quizá te gustaría tener un poco de privacidad con ese dato tan personal. Por ello, en esta red hay una opción que te permitirá ocultar tu nombre y apellido.



Dentro de la opción de Visibilidad hay una opción que dice Quién puede ver tus apellidos, aquí puedes elegir la opción que te aparezca más apropiada. Puede que se muestre solo el nombre y la primera letra del apellido o mostrarlo completo.



Revisa cómo se ve tu perfil público



Cuando ingresas a tu cuenta de LinkedIn, tu perfil se ve totalmente distinto a como se ve para el público, por ello, es importante revisar una vista previa del perfil para asegurarte de que todo esté en orden.



Para ello, ingresa la opción que dice Editar tu perfil público. Al pulsar esa opción aparecerá una vista previa de cómo se ve actualmente el perfil, si ves alguna anomalía o algo que simplemente no te guste, entonces puedes cambiarlo hasta que logre convencerte.



Controla la visibilidad de tu perfil fuera de LinkedIn



Tu perfil de LinkedIn puede estar expuesto a que aparezca en otras redes sociales o incluso en el buscador de tu navegador. Para impedir que esto suceda, puedes configurar la visibilidad de tu perfil fuera de esta red social.



Para ello, ingresarás a Visibilidad y posteriormente elegir la opción que dice Búsqueda y visibilidad de tu perfil fuera de LinkedIn. Ahí puedes quitar permiso a los servicios que tengan acceso a tu perfil fuera de esta red, tales como Outlook. Solo deberás desmarcar el Sí que se encuentra en los botones verdes debajo de las opciones para lograrlo.



Evita que te descubran en LinkedIn con tu correo o celular



LinkedIn te da la opción de buscar a cualquier persona utilizando su dirección de correo electrónico o su número celular, si quieres evitar esta opción puedes lograrlo de dos formas distintas.



Para el caso del correo electrónico, debes ingresar a Visibilidad y dirigirte a la opción que dice Descubrimiento de perfiles mediante la dirección de email. Una vez ahí verás una opción desplegable en donde puedes limitar la búsqueda mediante este método.

En caso de que deseen limitar o desactivar la búsqueda por número celular, entonces debes dirigirte a Visibilidad y pulsar la opción de Descubrimiento de perfiles mediante el número de teléfono. Ahí puedes elegir quiénes puedes buscar tu perfil por esta opción o desactivarlo.



Leer también: Asegura que la "explotan" en el trabajo; cámara de seguridad la graba bailando en la oficina



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters