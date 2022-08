TikTok podría desafiar a Spotify con TikTok Music

Teniendo en cuenta lo entrelazado que está el descubrimiento de música con TikTok, no sería tan sorprendente que la compañía lanzara su propia aplicación de streaming de música.



Aunque todo parece indicar que eso podría pasar, ya que de acuerdo con el medio Bussiness Insider, TikTok podría estar trabajando precisamente en eso.

TikTok podría estar dispuesto a eclipsar a spotify



La empresa matriz de TikTok, ByteDance, presentó una solicitud de marca registrada ante la Oficina de Marcas y Patentes de EU para "TikTok Music" en mayo.



Según la presentación, el servicio permitiría a los usuarios comprar, reproducir, compartir y descargar música. También permitiría a los usuarios crear, compartir y recomendar listas de reproducción, comentar música y transmitir audio y video en vivo. ByteDance ya solicitó una marca comercial "TikTok Music" en Australia en noviembre pasado.



ByteDance; con experiencia en el entorno musical



ByteDance ya tiene experiencia con la transmisión de música. En 2020, ByteDance lanzó una aplicación de transmisión de música, Resso, en India, Brasil e Indonesia.



Resso tiene algunas de las mismas características descritas en el archivo "TikTok Music", como la capacidad de crear listas de reproducción, compartir canciones en las redes sociales e interactuar con la comunidad de la aplicación.





ByteDance incluso usa TikTok para llevar a los usuarios existentes a Resso. Según un informe del medio The Information, la aplicación TikTok en Brasil viene con un botón que redirige a los usuarios a Resso para que puedan escuchar la versión completa de una canción que les interesa, un movimiento que ayuda a mantener a los usuarios dentro del ecosistema ByteDance.



The Information también señaló que Resso tenía más de 40 millones de usuarios mensuales en India, Brasil e Indonesia a partir de noviembre de 2021, un número que probablemente crezca.



A principios de este año, un informe de Insider reveló que los usuarios activos mensuales de Resso crecieron un 304 por ciento entre enero de 2021 y enero de 2022 solo en India, en comparación con el crecimiento del 38 por ciento de Spotify en el país durante el mismo período de tiempo.



No está claro si ByteDance planea desarrollar una aplicación de transmisión de música basada en el marco Resso, o si se le ocurrirá algo completamente diferente.



Al igual que TikTok tuvo un profundo impacto en la forma en que operan los sitios de redes sociales, es posible que una aplicación de transmisión de música con enlaces a TikTok pueda cambiar la industria de la transmisión de música, obligando a los servicios a adaptarse.

