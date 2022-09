TikTok lanza el botón “No me gusta” en todo el mundo

Ahora tiene una manera de mostrar su desaprobación de los comentarios hirientes de TikTok.



Botón de dislike llega a TikTok



A raíz de una prueba esta primavera, TikTok ha comenzado la implementación global de un botón de comentario "no me gusta". Al igual que con otras redes sociales, puede tocar un botón de pulgar hacia abajo para expresar su descontento o deshacer la acción si ha tenido dudas.

La compañía factura la función como otra forma de obtener comentarios sobre comentarios "irrelevantes o inapropiados". Idealmente, un comentario con un gran volumen de "no me gusta" advertirá a TikTok sobre el discurso de odio, el spam o el troleo que, de lo contrario, podría pasar por alto. Eso, a su vez, podría promover secciones de comentarios más saludables.



TikTok; consciente del potencial de abuso



Antes de preguntar: sí, TikTok es consciente del potencial de abuso. Al igual que YouTube, TikTok no mostrará recuentos de aversión.



Una mafia podría tener menos incentivos para rechazar los comentarios con los que no está de acuerdo. TikTok no ha dicho si tomará medidas enérgicas contra los usos indebidos del botón, pero le hemos pedido aclaraciones a la empresa.



Esta no es la única herramienta de moderación a disposición de TikTok, y los recursos combinados podrían ayudar a la empresa a controlar las secciones de comentarios que con demasiada frecuencia van cuesta abajo.



Con eso en mente, no está claro qué tan efectivo podría ser el botón de No me gusta dados los desafíos de TikTok para hacer cumplir sus políticas. TikTok todavía tiene problemas para controlar la desinformación , por ejemplo. Los disgustos pueden ayudar, pero no representan una solución segura.

