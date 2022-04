Terapias en línea: consulta estas opciones

La encuesta “Termómetro Laboral" realizada por OCCMundial, en la que el tema central fue el regreso a actividades presenciales a los lugares de trabajo, reveló que el 85 % de trabajadores aseguran que el regreso a una nueva normalidad, provocará más estrés laboral y enfermedades derivadas de este como: presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, problemas de la piel o problemas menstruales.



En este reporte, señala OCCMundial que los resultados son preocupantes, pues mientras el 85 % opina que regresar a las actividades laborales cotidianas resulta estresante, solo el 7% de los trabajadores mexicanos creen que incrementará el índice de felicidad; y un 6% piensa que la salud incrementará, ya que los trayectos de traslado “te obligan a estar activo”.



Sin embargo, el estrés es una realidad y las enfermedades que surgen como consecuencia de este también. De acuerdo con un estudio de la Academia Americana de Neurología, las personas con trabajos demandantes tienen 58% más probabilidades de sufrir una isquemia (reducción del flujo sanguíneo que provoca la disminución de la cantidad de oxígeno y nutrientes en la zona afectada) y 22% más de hemorragia cerebral.

Leer también: Andra Escamilla, la compañere, anuncia que tendrá OnlyFans



De igual manera, los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que alrededor de 2.78 millones de trabajadores pierden la vida por accidentes o enfermedades producidas en ambientes laborales de los cuales, el 86,3% es producto de entornos de trabajo estresantes.



Así mismo, cada año se producen aproximadamente 374 millones de lesiones y enfermedades no mortales producidas en entornos laborales estresantes, provocando en muchos casos ausencias en el trabajo, baja productividad y poca competitividad.



Algunas conductas causadas por el estrés según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son: Disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias.



Según el IMSS, el estrés no solo afecta la salud física de una persona, sino también la mental, pues una persona con estrés no tendrá el mismo rendimiento profesional que una persona totalmente saludable.



Las empresas también pierden por el estrés



El informe “Factores psicosociales del trabajo que afectan la salud y el bienestar de las personas”, realizado por la compañía de telemedicina 1DOC3, señala que “La carga de la depresión y la ansiedad es compartida por todos los miembros de un lugar de trabajo y es un círculo vicioso, pues un mal estado en la salud mental puede causar daño significativo en la sociedad, y para el caso del estrés, puede traer complicaciones a la salud”.



Lo cual impacta de forma directa sobre el funcionamiento de la compañía, esto según un reporte elaborado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for Safety and Health at Work, eu-osha), en el cual se estima que entre 50% y 60% de las ausencias al trabajo que se producen al año son ocasionadas por esta enfermedad.



Por otra parte, Javier Cardona, Fundador y CEO de 1DOC3 asegura que la mala salud mental de los empleados contribuye a la pérdida de la productividad y esta, a su vez, “cuesta a la economía mundial 1 billón de dólares por cada año en pérdida de productividad, mientras que 4 dólares se devuelven a la economía por cada 1 dólar gastado en el cuidado de personas con problemas de salud mental.”



Por esta razón, asegura el CEO de 1DOC3 que “Prestar atención a la salud mental y los riesgos psicosociales resulta de gran relevancia en la actualidad dado el incremento de problemas asociados a esta y su repercusión en las diferentes esferas en las que se desenvuelven las personas, incluidos los espacios de desarrollo profesional.



Por esto, resulta de vital importancia la inclusión de los líderes en estos temas de salud mental dentro del lugar de trabajo.”



Algunas de las opciones que existen actualmente para atender la salud mental, sin necesidad de desplazarte, son las terapias en línea, que son cómodas no solo por la posibilidad de tomarlas desde tu hogar, sino también porque facilitan la tarea de buscar un o una terapeuta.



A continuación, te mostramos 3 opciones:



Mindgram - Psicología y mente



Mindgram es una plataforma web que ofrece servicios de atención psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año.



En la Ciudad de México cuenta con 694 especialistas, enfocados en tratar diversos problemas que aquejan la salud mental.



Al entrar a la página debes seleccionar tu país y buscar la zona en que te encuentras o la más cercana a ti, pues, aunque existe la posibilidad de terapias en línea, también puedes agendar citas presenciales; después, eliges a él o la profesional que consideres más adecuado a tus necesidades y eliges la fecha y la hora, o bien, puedes ponerte en contacto por correo electrónico o teléfono.



Un dato interesante es que, aunque las sesiones pueden ser tomadas de forma independiente a la empresa en que se labora, la plataforma también responde a las necesidades que tienen las empresas por mejorar el bienestar y rendimiento de sus empleados dentro de su organización y ofrecen cursos o capacitaciones para empresas, con la finalidad de crear entornos adecuados para mejorar el desempeño.



Los precios en las consultas individuales pueden variar según el especialista, pero el rango es de entre 300 pesos y 900 pesos por hora.



Actualmente ofrecen sus servicios en tres idiomas: español, inglés y polaco.



Terapi



Esta aplicación es una opción que te permite tomar terapia en línea y adaptar tus sesiones en los horarios que creas más convenientes.



Además, puedes llevar un registro de tu progreso, conforme avanzas en tu proceso.



Al registrarte en Terapi, tienes la posibilidad de chatear con Anna, una asistente virtual que, a través de preguntas sobre tus síntomas o estados de ánimo, te hace recomendaciones de terapeutas con los que puedes hablar, antes de reservar una cita, con la finalidad de saber si es o no una opción para ti.



También puedes personalizar tu búsqueda de terapeutas, basado en sus especialidades: crisis de pánico, estrés, depresión, duelo, etc.



La suscripción mensual ofrece 4 consultas que puedes usar cuando desees –y son acumulables–, por un pago semanal de 399 pesos. El pago por consulta tiene un costo de 499 pesos, con la posibilidad de cambiar de terapeuta.



Puedes acceder a Terapi a través de su sitio web o bien, descargarlo en tu dispositivo móvil, pues está disponible en iOS y Android.



Terapify - Tu Psicólogo Online



Una de las aplicaciones más populares para asistencia psicológica es Terapify, que cuenta con terapias en línea, que puedes tomar de forma individual o en pareja.



Además, ofrece servicios para empresas que buscan atención para sus empleados y empleadas.



Para buscar un psicólogo por primera vez, la aplicación ofrece filtros como: País (del psicólogo), género (hombre o mujer), tipo se sesión (individual o en pareja), duración (50 0 100 minutos), idioma (español o inglés), modelos terapéuticos (Cognitivo-conductual, Integrativo, Psicoanálisis, Humanista o Sistémico), así como el motivo de consulta (estrés, ansiedad, depresión, etc.).



Los precios en esta aplicación son los mismos para la consulta con cualquier terapeuta: Sesiones individuales: 499 pesos; individuales dobles de 100 minutos: 899 pesos; o en pareja: 599 pesos.



Esta aplicación está disponible para iOS y Android.



Cabe destacar que todas estas aplicaciones cuentan también con secciones de artículos informativos sobre manejo del estrés, enfermedades de salud mental, problemas de pareja o bien, puedes consultar temas sobre estrés laboral.

Leer también: TikTok: Angela Aguilar ¿arrogante? video se vuelve viral



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters