Tecnólogos ofrecen comida más saludable

¿Sabías que casi una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician? Para revertir esa tendencia es necesario, entre otras acciones, que desde las universidades se forme a una nueva generación de especialistas, de diversas disciplinas, que apliquen sus conocimientos en favor de la sociedad. De hecho, ya hay muchos representantes de este nuevo perfil de profesional a quienes a veces se les conoce como “tecnólogos de la alimentación”, ¿te gustaría ser uno de ellos?



La incursión de cada vez más especialistas en el sector alimentario es muy necesaria ya que, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se producen 4 mil 678 millones de toneladas de alimentos alrededor del mundo, de los cuales mil 300 millones de toneladas se desperdician anualmente.



Cada habitante de la Tierra desperdicia 177 kilogramos de comida al año. De seguir esta tendencia, el mundo corre el riesgo de no ser capaz de producir la suficiente cantidad de alimentos para satisfacer la demanda de los aproximadamente 10 mil millones de habitantes que se calcula que representará la población mundial para el 2050, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante este escenario, entre muchas otras estrategias, es necesario contar con la ayuda de profesionales en la transformación y los procesos de conservación para mantener al máximo todas las propiedades nutricionales de los alimentos al momento de someterse a diferentes procesos químicos e industriales.



Por eso, se requiere de especialistas universitarios que garanticen la seguridad alimentaria en el futuro y echen mano de los principales hallazgos de la investigación científica para determinar cómo conservar e, incluso, mejorar el valor nutricional de un producto y extender su vida útil. Lo anterior para lograr que la distribución sea más amplia y eficiente.



Contar con egresados de carreras como, por ejemplo, la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos será fundamental para asegurar la provisión de comestibles duraderos e inocuos para los consumidores.



Aprenden a producir alimentos más sustentables



Mayra Díaz Ramírez, coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma, aseguró que las habilidades aprendidas por los egresados ayudarán a que se desarrollen especialistas en todos los procesos del sector alimentario.



“Esta licenciatura está enfocada en formar profesionales que posean conocimientos sólidos de las ciencias químico-biológicas que les permitan entender la naturaleza molecular de los alimentos y sus transformaciones. Así podrán incidir en el diseño, producción y manejo de productos alimentarios, desde el campo hasta el consumidor”, dijo Díaz Ramírez.



Según la ONU, el mundo desperdicia alimentos por un valor aproximado de 400 mil millones de dólares anuales. Esto se vuelve cada vez más preocupante a nivel global ya que productos muy populares como frutas, verduras y cereales son también los alimentos que más se desperdician.



Para evitar esto es necesario cultivar alimentos de una manera sustentable, señaló la académica. Uno de los retos que tienen las nuevas generaciones es disminuir los residuos que produce la misma transformación de los alimentos.



“Solamente a través de la innovación se logrará una mejora integral en la calidad de los productos. Esto se debe hacer siempre con responsabilidad hacia el ambiente y la sociedad, así como con una visión hacia la sostenibilidad”, señaló la especialista de la UAM.



Al respecto, Karla Guadalupe García Alanís, jefa de carrera de la Licenciatura en Ciencia de Alimentos, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que el propósito de estos profesionales debe ser no solo proveer alimentos saludables sino cuidar el ambiente.



La académica es parte de una iniciativa que busca promover en los estudiantes el conocimiento de que se necesita de un nuevo sistema alimentario, basado en los principios de una economía circular, para reducir al máximo los desperdicios y la contaminación.



“Estamos en constante innovación. En la licenciatura de Ciencias de Alimentos buscamos alternativas para aprovechar todos los recursos dentro de la industria. De esta manera, generaremos menos desperdicios”, señaló.



Asimismo, resaltó que los principios de la economía circular buscan consumir menos materias primas y reducir los resíduos, por lo que es importante contar con un perfil de profesionistas especializados en distintas ramas del área de alimentos.



El Silicon Valley de los alimentos saludables



Janet Gutiérrez Uribe, líder de la Uni dad de Alimentos Saludables en el Instituto de Investigación en Obesidad del Tecnológico de Monterrey, señaló que la ciencia y la tecnología ayudarán a la industria a producir alimentos sustentables y saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida.



De acuerdo con la investigadora del Tec de Monterrey, esto será posible gracias al trabajo multidisciplinario de hombres y mujerres profesionistas que ayudarán a cambiar la cultura de alimentación en nuestro país.



“La alimentación tiene gran valor en México, pero debemos dejar de tener productos obesogénicos. Queremos que haya comida saludables en todas partes”, dijo la académica quien además de impartir conocimiento, busca inspirar la creación de empresas tecnológicas.



La investigadora dijo que trabaja, junto con otros profesionales, para desarrollar un entorno similar a Silicon Valley, en California, considerada la Meca de la tecnología global. Es decir, se busca incentivar la generación de una serie de empresas de base tecnológica, pero enfocadas en la investigación y desarrollo de soluciones relacionadas con los alimentos.



“Esta generación de empresas de base tecnológica apoyará a la industria a transformar lo que ahora tenemos disponible de alimentos procesados, hacia el impulso de dietas más saludables. Además de aprovechar la diversidad de alimentos que tenemos en nuestro país”, explicó en entrevista.



En esta evolución de la alimentación, destacó Janet Gutiérrez, la industria farmacéutica también juega un papel importante. De hecho, empresas de este ramo ya se han dado cuenta de esto y, por eso, muchas de ellas están adquiriendo compañías que tradicionalmente estaban relacionadas con la alimentación.



Especialistas universitarios

En el caso de los estudiantes universitarios y los recién egresados que ya se están especializando en estos temas, los expertos consideran que ellos serán unos verdaderos “tecnólogos de los alimentos”, ya que conocerán no solo el valor de estos productos orgánicos y de las materias primas, sino que, a través de la tecnología, establecerán estrategias para mejorar, por ejemplo, los alimentos, su distribución y así reducir las pérdidas.



Gutiérrez consideró que los especialistas en Ciencias de datos también contribuirán en el futuro de la alimentación, ya que permitirán el desarrollo de herramientas y gadgets que nos alerten sobre los alimentos que necesita nuestro cuerpo para estar saludables.



“Las próximas generaciones harán el supermercado con su lista de compras inteligente. Al realizar sus compras, se basarán en lo que su cuerpo necesite y en cómo estos alimentos evolucionarán en su organismo y entorno”, señaló.



Además, se prevé que el promedio de vida del ser humano se incrementará en los próximos años, pero no necesariamente su calidad de vida. Solo a través de la alimentación saludable, se podrá alcanzar el óptimo bienestar del ser humano.



“Invitaría a las nuevas generaciones a que no solo piensen en una carrera profesional, sino que consideren una dedicación que genere valor y transforme al entorno, reconociendo el valor que esto tiene en la sociedad”, apuntó Gutierrez Uribe.



Para finalizar, la experta destacó que no existe un alimento que sea mágico. Dijo que el comestible más adecuado es el que requiere de menos transporte, menos refrigeración y, sobre todo, el que se produce en los alrededores de dónde será consumido



Tecnólogos, una profesión del presente y futuro



Se prevé que para el 2050, los menús serán 100% personalizados, responderán no solo a caprichos de cada usuario, sino también a sus necesidades corporales particulares.



Alberto Quezada Gallo, profesor e investigador en la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana, explicó que nuestra alimentación en las últimas décadas se transformó, al pasar de una alimentación tradicional al tener disponibilidad de productos internacionales en los supermercados.



Añadió que la información sobre los alimentos ya no solo está destinada a los especialistas, médicos y nutriólogos. Dijo que, ahora, esa información está a nuestra disposición. Es decir, el consumidor sabe más sobre el tipo de proceso al que fueron sometidos sus alimentos.



“Está sucediendo una transformación en nuestra manera de alimentarnos. Ahora leemos etiquetas, el contenido nutrimental y somos consumidores más informados”, señaló el académico. Y agregó que, pronto, “vamos a acercar nuestro celular a cualquier producto y escanearemos un código QR para conectarnos a un sitio web que nos indicará exactamente de dónde proviene los ingredientes de ese alimento”, dijo el académico y aseguró que ya existen empresas que brindan esa información.



El académico dijo que nuestra alimentación será guiada a través del uso de dispositivos. Para lograr esto, comentó, se requiere de profesionistas de diversas carreras e ingenierías, que sean auténticos tecnólogos de los alimentos y que usen sus conocimientos y la tecnología para diseñar estrategias para el mejor aprovechamiento de los alimentos.



“Se requiere de creatividad para diseñar un nuevo producto o alimentos que satisfagan las demandas de la sociedad y al mismo tiempo sean sabrosos (...) Los tecnólogos de los alimentos tienen una profesión del presente y del futuro, porque siempre tendremos la necesidad de alimentarnos”, finalizó.

