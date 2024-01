¿Uno de tus objetivos de este inicio de año es llevar un estilo de vida más activo o encontrar la calma en determinados momentos? Para no dejar todo a medio camino, te recomendamos esta tecnología que te ayuda a cumplir con tus propósitos.

Se trata de alternativas como relojes inteligentes, plataformas para organizarte mejor y aplicaciones para encontrar el bienestar.

En movimiento

Si buscas iniciar un estilo de vida más activo, puedes echar mano de los relojes inteligentes de última generación, de marcas tan reconocidas como Apple, Samsung, Google y Garmin. No solo te ayudarán a medir tu actividad física, sino a registrar otros parámetros como tu nivel de oxígeno en sangre, calidad de sueño y nivel de estrés.

Un Apple Watch de reciente salida resulta la opción más viable para quienes ya están dentro de los terrenos de la californiana, en tanto que otras marcas se llevan bien con los que son dueños de un Android, por ejemplo.

No olvides revisar lo que ofrecen los monitores de actividad física y bandas inteligentes, ya que pueden ser suficiente para que comiences hacia una ruta más saludable.

Al día

Parece ser lo más sencillo de lograr, pero luego resulta que el hábito de la organización se va alejando cada vez más, conforme pasan los días.

Estas líneas no le quitan importancia a plataformas de tareas por hacer como Recordatorios de Apple, Google Keep, Microsoft To Do, Any.do y Todoist. Todo lo contrario, resultan ser de mucha utilidad.

Lo que creemos es que tener un calendario bien estructurado es el primer paso hacia una organización máxima. Por lo que tal vez debas descargar primero Google Calendar, que permite desde añadir eventos hasta crear tareas, con el fin de que entiendas de una vez por todas qué actividades son cruciales que resuelvas primero.

Bienestar

Encontrar la calma se ha vuelto fundamental en nuestra sociedad actual, y lo mejor de todo es que se puede empezar en cualquier momento, desde prácticamente cualquier lugar.

Algunas de las aplicaciones que te ayudan con este propósito son Calm, que se define a sí misma como la app número uno en el mundo para meditar y dormir; Pura Mente, que da acceso a más de 300 meditaciones guiadas, y Headspace, que “es tu guía personal hacia la salud y la felicidad".

Fabulous merece mención aparte: “Te ayudará a incrementar tus niveles de energía, estar más enfocado, perder peso y dormir mejor”. La aplicación proporciona entrenamientos científicos y sesiones para combatir los pensamientos estresantes.

