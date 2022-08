Suscríbete a la diversión con estos juegos en línea

El mundo de los videojuegos es cada vez más importante en la vida de las personas en general. En nuestro país, según dio a conocer hace unas semanas la EAE Business School en su estudio “Gaming, eSports y Streaming, desde una perspectiva de género”, la industria del videojuego representó 1.73 mil millones de dólares en 2021.



De hecho, según la consultora The CIU, México está dentro del top 10 de los mercados de videojuegos más importantes a nivel global. Esa firma de análisis calculó que, a finales de 2021, existían aproximadamente 76.7 millones de videojugadores en el país, lo que representó un aumento del 6% con respecto al 2020.



Así, es posible identificar que más de la mitad de la población de México se considera usuaria de juegos de video. Lo anterior se debe, entre otros factores, a que cada vez hay más dispositivos y plataformas para acceder a ellos. Esta facilidad de acceso también ha ocasionado que más mujeres se interesen en el sector.

“Si bien el gaming fue un sector masculino en sus inicios, las mujeres han ido aumentando su participación hasta convertirse en la mitad de la población jugadora. Incluso a nivel profesional, cada vez hay más referentes femeninas en equipos, en distintas tareas asociadas a la producción de videojuegos y en la gestión de empresas vinculadas al sector de los e-Sports”, señala Carina Mellit, autora del citado informe de la EAE Business School.



Otra de las dinámicas más notables de los consumidores de juegos de video tiene que ver con el streaming de los mismos. De esta manera, cada vez son más los gamers que juegan y al mismo tiempo transmiten en vivo.



Según el citado estudio de “Gaming, eSports y Streaming…”, en México, Twitch tiene una participación de mercado del 55%, con relación a las preferencias de transmisión de sesiones de juego. Un 54% prefiere YouTube Gaming y otro 53% dice utilizar de manera principal Facebook Gaming (que los números no sumen 100% se debe a que los encuestados pudieron elegir más de una opción al ser consultados).



La popularización de los deportes electrónicos o e-sports también ha provocado un incremento en el consumo de transmisiones en streaming con temática de videojuegos. “La penetración de los e-Sports en la vida de la juventud avanza a pasos agigantados”, dijo David de Matías, también coautor del estudio.



El profesor en EAE Business School aseguró que, en ese escenario, se está incrementando la presencia del sector femenino ya que 23% de las mujeres consultadas para la investigación dijo participar en este tipo de eventos virtuales.



El “boom” de los juegos en dispositivos móviles



Otro de los factores a los que se atribuye el “boom” de los juegos de video es la adopción masiva de teléfonos inteligentes. Según The CIU, en 2021 había alrededor de 123.6 millones de smartphones en México. Entonces, un elevado porcentaje de los usuarios de esos dispositivos usa, aunque sea de manera ocasional, aplicaciones de juegos.



Con relación a las consolas de sobremesa, consideradas junto con las PCs para gaming como los equipos que entregan la experiencia de juego de mayor calidad, The CIU reporta que en el último trimestre de 2021, Xbox se ubicó como la consola de videojuegos más solicitada en México, con 60.2% del mercado. PlayStation le sigue, con 27.2% y Nintendo, con el 12.6%.



En la lucha por el liderazgo en el terreno de los juegos en general pero, en particular para impulsar a los que se accede a través de una suscripción, Xbox anunció la compra de Activision Blizzard. “Esta transacción que contempla franquicias icónicas como Warcraft, Diablo, Overwatch o Call of Duty reafirma el compromiso de Microsoft de expandir su catálogo de juegos, al incorporar títulos que tienen alta aceptación por parte de los gamers mexicanos”, refirió The CIU.



Con esta compra, según The CIU, “ se podrá fortalecer el contenido en Xbox Game Pass, su membresía de juegos bajo el modelo de suscripción mensual, con lo que tendrá una ventaja competitiva que ayudará a consolidar la marca aún más dentro del mercado nacional”.



La respuesta de Sony y PlayStation



En junio de este año PlayStation lanzó una nueva estrategía de acceso a sus juegos con base en una membresía. Así, actualmente el servicio PlayStation Plus organiza sus paquetes en tres planes: Essential (6.99 dólares mensuales), Extra (10.49 dólares mensuales) y Deluxe (11.99 dólares al mes).



Así se identifica que la competencia en el terreno de los servicios de videojuegos basados en suscripciones se intensifica a nivel internacional. Como es sabido, previamente ya estaban disponibles servicios de pago mensual o anual como Nintendo Switch Online, Amazon Prime Gaming, Apple Arcade, Netflix Games, EA Play Pro, GeForce Now y Google Stadia.



Sin embargo, el terreno no es del todo sencillo. Un ejemplo es el caso de Netflix, plataforma de la cual recientemente se dio a conocer que solo alrededor del 1% de los usuarios de este servicio de streaming han utilizado el apartado de juegos que se incluye sin costo adicional.



Con todo, el futuro de esta industria es muy interesante en términos de negocio y nuevas experiencias de juego. Sin duda, los gigantes tecnológicos seguirán impulsando y adquiriendo estudios de desarrollo de videojuegos para ampliar su catálogo de apps y servicios digitales en la nube relacionados con los videojuegos.



En México, hay diversos servicios que ya están disponibles, con catálogos de juegos muy amplios. Si estas interesado, es buena idea que entres al sitio web que llama tu atención e investigues al respecto.



De manera ilustrativa, a continuación, te mostramos información de lo que ofrecen algunos de los servicios de suscripción más importantes, para que selecciones el que más te convenza y ¡que empiece el juego!



Xbox Game Pass

Es uno de los servicios más populares en el país. Al suscribirte tendrás acceso a muchos videojuegos a través de múltiples dispositivos tales como la consola, la PC, tabletas, teléfonos inteligentes e, incluso, Smart TVs. Entre los juegos más populares están los exclusivos de esta plataforma, como Halo.



Incluye:

Cientos de juegos de alta calidad en consola, PC y la nube.

Acceso a nuevos títulos de Xbox Game Studios el mismo día de su lanzamiento

Descuentos y ofertas exclusivas para miembros

Los mejores títulos de Electronic Arts para consola y PC



Precio: desde 129 pesos mensuales





PlayStation Plus



Este servicio se lanzó en junio pasado e incluye acceso a las principales franquicias creadas por Sony como son “God of War” o “Spiderman”.



Asimismo, incluye otros videojuegos populares como “Assassin’s Creed”. Hay tres tipos de acceso: Essential, Extra y Deluxe.



Incluye

Catálogo de juegos amplio. Nuevos juegos cada mes

Sistema de multijugador online

Almacenamiento en la nube

Juegos Ubisoft+ Classic



Precio: La versión Essential cuesta 6.99 dólares mensuales; la Extra, 10.49 dólares; la Deluxe, 11.99 dólares al mes





Nintendo Switch Online



Incluye los juegos que se convirtieron en clásicos de consolas como Nintendo Entertainment System y Super Nintendo. Un punto destacado es que también dispone de la opción de adquirir una membresía familiar para hasta ocho usuarios. Lo mejor de Super Mario Bros. se encuentra en este servicio.



Incluye

Catálogo con más de 100 juegos

Sistema de juego online para competir o cooperar con amigos

Guardado de datos en la nube

Juegos de Nintendo 64



Precio: Desde 100 pesos mensuales



Prime Gaming



Esta plataforma se incluye dentro de la membresía Prime de Amazon. Así, el compromiso de este servicio es ofrecer cinco o más juegos gratuitos nuevos cada mes. Destaca porque incluye sistemas de recompensas multiplataforma y porque se vincula con Twitch, la plataforma de streaming de videojuegos más popular.



Incluye

Juegos de PC para descargarlos y quedártelos para siempre.

Suscripción gratuita a un canal de Twitch.

Mejoras de experiencia de juego exclusivas.

Juegos populares como Fall Guys, Apex Legends, League of Legends...



Precio: 99 pesos al mes (incluye entregas y servicios de video y música)





Apple Arcade



Al enfocarse en videojuegos para dispositivos móviles (aunque también se puede jugar en Macs y en televisiones a través de un dispositivo Apple TV), muchos de los juegos son entretenidos y sencillos. Aunque también hay títulos complejos y desafiantes, predominan los que tiene que ver con Rompecabezas, Aventura, Simulación, Juegos de Mesa, Cartas, Deportes y más.



Incluye

Más de 200 juegos

Ecosistema sin anuncios ni compras dentro de la app

Herramienta para compartir la suscripción con familiares.

Juegos nuevos todas las semanas

Compatible para su uso con controles y joysticks



Precio: desde 69 pesos al mes





Netflix Games



Este servicio de entretenimiento a través de streaming empezó a experimentar en el mundo de los juegos de video hace pocos meses.



De esta manera, además de poder disfrutar de series y películas, la membresía ahora permite jugar. Sin embargo el catálogo es escaso. Debido a esto, según reportes, solo alrededor del 1% de los usuarios ha jugado en Netflix.



Incluye

Juegos exclusivos de Stranger Things

No tiene publicidad ni transacciones in-app

Descargas desde la Play Store de Android

Sin costo adicional para usuarios del servicio de series y películas



Precio: desde 139 pesos mensuales

