Susana Distancia ya es una Inteligencia Artificial

Un nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial fue presentado esta tarde por la Secretaría de Salud como una nueva herramienta para combatir la actual epidemia causada por el coronavirus Covid-19.

Se trata del chatbot o robot conversacional llamado Susana Distancia. De esta manera este personaje chateará con las personas a través de mensajes de WhatsApp con dos objetivos: informar y ofrecer un prediagnóstico

Leer también: Chatea con Susana Distancia a través de WhatsApp, te decimos cómo



Javier Mata Fundador y CEO de YaloChat, empresa tecnológica que desarrolló el chatbot de Susana Distancia comentó: “por un lado buscamos solucionar las dudas frecuentes que las personas tiene sobre Covid-19. Hay información, previamente aprobada por la Secretaría de Salud, sobre cómo se contagia, qué medidas tomar, cómo protegerse en casa, qué hacer si se tienen síntomas... Entonces, estamos haciendo accesibles las respuestas mediante uno de los canales de comunicación más grandes de México y el mundo que es WhatsApp. Porque es una realidad que más de 80% del tiempo que las personas pasan en un teléfono inteligente, lo emplean en aplicaciones de mensajería como WhatsApp”.

Por otro lado, agregó el directivo, “se tiene acceso a un prediagnóstico que ayuda a que, conforme el usuario vaya contestando con los síntomas que tiene, se le hagan recomendaciones del tipo: ‘según tus síntomas puedes tener un cuadro grave, llama al 911 para que recibas asistencia’ o, puede ser que recomiende quedarse en casa como prevención y sana distancia. Todo esto está modelado a través del personaje Susana Distancia que es un asistente virtual que ofrece solo información confirmada”.



La implementación de este tipo de chatbots ya ha probado su eficacia a nivel internacional y, en nuestro continente ya se están utilizando en países como Argentina, Brasil y Uruguay. De hecho, Mata comentó que la semana pasada lanzaron una herramienta similar en Colombia.

Susana distacia y el aprendizaje automático

“Lo que en YaloChat, el Gobierno y WhatsApp haremos en las siguientes semanas es, con base en las interacciones que las personas van a tener en este chatbot, haremos un análisis de las diferentes peticiones y se desarrollarán siguientes fases”, dijo Mata y agregó que: “el día de mañana esta herramienta también puede ser un canal de solicitud de ayuda o de muchas otras cosas que se pueden hacer en materia de donaciones. Pero, todo eso todavía no se ha definido como los pasos a seguir. Escucharemos a la población para agregar los módulos que se vayan necesitando”.

Leer también: Facebook y WhatsApp impulsan chatbot de Susana Distancia

La idea es evolucionar. “En esta primera etapa la plataforma va a responder preguntas. Aquellas preguntas que no se solucionen, la inteligencia artificial va a aprender de ellas y haremos un análisis a través de herramientas de machine learning y de aprendizaje no supervisado para generar grupos de información para mapear categorías de temas que se están preguntando y no se están respondiendo. Así podemos agregar nuevas preguntas y respuestas. Entonces, lo que un usuario experimenta esta semana no es lo mismo que experimentará la siguiente semana y las subsecuentes. Se va nutriendo de más categorías e información”, enfatizó el directivo.



Finalmente, Javier Mata señaló que tecnologías como los chatbot si bien no son nuevas, sí pueden ayudar a mejorar diversos procesos informativos e incluso de comercio conversacional.