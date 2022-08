Stalkerware; la forma más común de acoso hacia mujeres

En la actualidad nos encontramos más conectados que nunca. La tecnología nos ha permitido mantenernos comunicados con otras personas y sentirnos un poco más cerca de las personas que nos rodean a pesar de la distancia geográfica que nos separa.



Ser víctima de acoso digital es, lamentablemente, un hecho común



Y aunque en este sentido la tecnología ha traído muchos beneficios, también ha sido utilizada para afectar la estabilidad de otras personas. En ciertas circunstancias la tecnología se ha convertido en el actor principal para violar el espacio personal de otros usuarios, trayendo consigo diferentes tipos de abuso.

Ser víctima de acoso digital es, lamentablemente, un hecho común sobre todo porque existen diferentes herramientas que hacen posible realizar esta práctica, el stalkerware es una de ellas. Este software permite que a través de una app para dispositivos móviles puedas espiar a otra persona sin su consentimiento, lo que ha generado violencia doméstica y maltrato psicológico de las víctimas, sobre todo de mujeres.



48% de los mexicanos no sabe qué es el stalkerware



De acuerdo con un estudio realizado por Kaspersky llamado Acoso Digital en las relaciones, se dio a conocer que el 48% de los mexicanos no sabe qué es el stalkerware y por ende no saben en qué momento están siendo acosado y cómo protegerse de este tipo de abuso.



Además, las mujeres son las más propensas a sufrir este tipo de abuso pues entre los encuestados son menos las mujeres que saben qué es el stalkerware, además, que el 45% de las mujeres encuestadas dijo haber sido víctima de acoso digital a comparación de 34% de los hombres. Estas cifras permiten concluir que son las mujeres las que sufren un mayor riesgo de vivir algún tipo de violencia digital.



“Los hallazgos de este informe son relevantes y nos ayudan a entender que el stalkerware es solo una de muchas formas de violencia digital que a su vez, representan una extensión de la violencia contra las mujeres, misma que no puede ser abordada únicamente con un enfoque punitivo, sino con una visión holística que promueva la cultura de los derechos humanos de las mujeres. La tecnología no puede ser excluida en este enfoque”, señaló Aimée Vega Montiel, especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información.



Formas de sufrir acoso digital



El estudio realizado por Kaspersky reveló que existen formas más comunes de sufrir acoso digital y una de las más comunes fue el monitoreo del teléfono móvil con el 55%. Después le sigue el uso de dispositivos de monitoreo especialmente diseñados con el 24%, programas instalados en computadoras con el 23%, espionaje de cámaras web con el 20% y dispositivos inteligentes con el 11%.



Además, uno de los datos más alarmantes es que el 13% de las víctimas no supo responder cómo se produjo el acoso, lo cual demuestra el desconocimiento de la existencia de estas herramientas de espionaje. “La mayoría de las veces, el stalkerware se instala accediendo físicamente a los dispositivos, por lo que el acoso siempre lo realiza alguien cercano a la víctima: el cónyuge, un familiar o la pareja sentimental. La instalación se lleva a cabo discretamente y sin el conocimiento ni consentimiento de la víctima”, resaltó Carolina Mojica, gerente de Producto para el consumidor para las Regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky.



Incluso, el mismo usuario, víctima de acoso, llega a cometer varias fallas al momento de proteger su seguridad lo cual facilita el acoso digital. Entre los principales errores que han cometido los usuarios está dar su contraseña a su pareja con el 51%. Además, otro hábito preocupante es que entre las parejas suelen compartir sus servicios como iCloud y Google Account, según la encuesta el 31% de los mexicanos lo hace y esto permite rastrear a alguien de forma muy fácil, además que puede acceder a la información privada de la otra persona.



Este tipo de abuso no solo sugiere una mala praxis en la seguridad de los dispositivos o la falta de softwares que protejan a los smartphones o computadores de stalkerware, sino que también representa una forma de abuso y violencia que viven principalmente las mujeres a diario.



“La violencia que se vive en Internet tiene componentes de género que implican una extensión de las formas estructurales e históricas con las cuales se han vulnerado los derechos de las mujeres a la libre expresión de nuestro cuerpo, el acceso a información y la participación (con condiciones adecuadas) en el debate público. Necesitamos desmantelar los usos patriarcales de la tecnología para vivir libres en línea”, subrayó Alicia Reynoso, de la Línea de Apoyo contra la Violencia Digital de Luchadoras.



Cómo saber si soy víctima de acoso digital



¿No sabes si eres víctima de stalkerware o sospechas que alguien te está acosando? Existen algunas maneras muy sencillas para conocer algunas señales que pueden sugerirte que eres víctima de acoso digital.



Kaspersky enumeró algunos de los puntos a los que debes prestar atención para comprobar si tu dispositivo contiene stalkerware.



Verifica los permisos de las aplicaciones instaladas, mucos stalkwares de manera sospechosa piden tener acceso a llamadas, mensajes, localización u otras actividades personales.

Analiza la configuración de "fuentes desconocidas" en los dispositivos Android. Si está activado podría ser señal de que algún software no deseado está instalado en tu smartphone.

Revisa el historial del navegador. Puede que el acosador haya revisado sitios web que no conoces o incluso pudo haberlo borrado, lo cual es sospechoso si tu no realizas esta acción con regularidad.

Utiliza una protección de ciberseguridad en tu móvil



Por otra parte, si encontraste un stalkerware en tu dispositivo Kaspersky te recomienda:



No te apresures a desinstalarlo ya que el acosador se dará cuenta y puede ser riesgoso para tu seguridad.

Conserva evidencias del stalkerware para fines legales.

Contacta a las autoridades locales y organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia doméstica para que te ayuden a organizar un plan de seguridad.

