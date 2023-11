Ya llegó Spotify Wrapped 2023 y con ello la posibilidad de que los usuarios puedan ver su resumen musical de año. Pero además de estas listas individuales, Spotify lanza un resumen de las canciones, artistas y podcast que se apoderaron de la plataforma a nivel mundial.

Si quieres conocer quienes se llevaron al corona en el Spotify Wrapped 2023, a continuación en Tech Bit te mostramos la lista revelada por la plataforma.

Leer también: Spotify Wrapped 2023: así puedes obtener tu resumen musical del año

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados de Spotify?

Después de mantenerse durante tres años como el artista más escuchado de Spotify, Bad Bunny ha abandonado el primer puesto. En su lugar Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada a nivel mundial con más de 26.1 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

La fiebre que desato la gira The Eras Tour y el lanzamiento de dos de sus discos regrabados la llevaron a tener el primer lugar de la lista de Spotify Wrapped 2023.

A la estadounidense le sigue Bad Bunny, quien destacó con su nuevo álbum "nadie sabe lo que va a pasar mañana". The Weeknd, Drake y Peso Pluma ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente.

Imagen: especial

¿Cuáles fueron las canciones más escuchadas?

El 2023 también fue dominado por múltiples éxitos musicales. Sin embargo, el que batió récords desde el día de su lanzamiento fue "Flowers" de Miley Cyrus. Su sencillo tuvo más de 1.6 millones de reproducciones a nivel mundial.

En segundo lugar esta "Kill Bill" de SZA. Y aunque ya pasó más de un año de su lanzamiento, "As It Was" del cantante británico Harry Styles ocupó el tercer lugar de las canciones más reproducidas de Spotify.

En cuarto y quinto lugar se encuentran "Seven" de Jung Kook (feat. Latto) y "Ella Baila Sola" de Eslabon Armado con Peso Pluma, respectivamente.

Imagen: especial

¿Cuál álbum fue el más reproducido en Spotify?

Algo que sorprendió de la lista de Spotify es que varios de los álbumes que ocuparon los primeros cinco puestos de la lista fueron lanzados antes del 2023. El álbum más reproducido por segundo año consecutivo fue "Un Verano Sin Ti" del puertorriqueño Bad Bunny con más de 4.5 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

A este le sigue "Midnights" de Taylor Swift, "SOS" de SZA ocupa el tercer lugar, "Starboy" de The Weeknd en cuarto lugar y finalmente, en quinto lugar está "MAÑANA SERÁ BONITO" de Karol G.

Imagen: especial

¿Cuál fue el podcast que se coronó como el más escuchado?

Los podcast también formaron parte de la vida cotidiana de los usuarios de Spotify, por lo que la plataforma preparó una lista en la que reveló cuáles fueron los podcast más escuchados.

Por cuarto año consecutivo, el podcast The Joe Rogan Experience fue el más escuchado a nivel mundial. A este le sigue Call Her Daddy, en tercer lugar Hubermaan Lab. En cuarto lugar se encuentra Todo vale con Emma Chamberlain y On Purpose con Jay Shetty en quinto.

Imagen: especial

Leer también: Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de diciembre

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters