¿Sin espacio en Google Fotos? Así puedes liberar tu memoria

La compañía Google ha evolucionado a través de los años y actualmente ofrece a sus usuarios múltiples plataformas, con ellas se pueden enviar correos, realizar presentaciones, elaborar documentos, e incluso, albergar en la nube fotos, todo esto en 15 GB gratuitos.



Aunque aparentemente este espacio puede parecer suficiente, a la larga y conforme se usen algunas apps, irá en decremento, hasta llegar a 0% de almacenamiento.



Para muchos esto podría ser fatal, pues el lugar en donde respaldan su material audiovisual es en Google Fotos, y de igual manera, esto complicaría la entrada de nuevos correos.



Para prevenir esto, o para tomar acciones al respecto, en caso de que sea tu situación, queremos compartirte algunas opciones para liberar espacio, o adquirirlo, cualquiera que sea tu elección, te permitirá hacer ese huequito en la nube que necesitas.

Lo primero que debes saber es que, no todas las aplicaciones de Google ocupan espacio en tu almacenamiento, y existen 3 apps en específico que son las que traerán mayores complicaciones en el almacenamiento, por ello, nos concentramos en ellas para ponerle solución a esta situación.



Libera espacio en Google Fotos



La clásica opción: borra lo que ya no te sirva, muchas veces tenemos una foto repetida 15 veces, o esa galería de fotos vibradas que no usaremos, que puedes eliminar sin culpa y con ello, dejar de ocupar espacio. Ojo con los videos, usualmente son los que abarcan más espacio.



No se trata de borrar por borrar, sino de optimizar recursos, una buena opción es tomar en cuenta si posteaste fotos o videos en tus redes sociales, ya que de esta manera, se mantendrán ahí almacenados, así que podrías eliminar material con total tranquilidad.



No olvides que después de una buena depuración, debes ingresar a la papelera para borrar definitivamente estos archivos.



Un buen tip, es que tu copia de seguridad quede guardada con calidad alta, y no original, ya que los videos y fotos se comprimen, por lo que tendrás más espacio de almacenamiento disponible, para realizarlo solo debes seguir los siguientes pasos:



Ingresa a los ajustes de Google Fotos

Selecciona “Copia de seguridad y sincronización”

Pulsa en “Calidad de imagen” y selecciona “Calidad Alta”





Deshazte de correos inservibles para liberar espacio



Ya sea que uses de forma constante tu correo, o que lo tengas en el olvido, en ambos casos, es probable que tu bandeja de entrada esté desbordada, así que liberar espacio de este lado te vendrá de maravilla.



La versión web de Gmail, incluye filtros avanzados con los que podrás encontrar mensajes que ocupan demasiado espacio, como aquellos que tienen archivos adjuntos.





Si utilizas el filtro larger:10M, encontrarás mensajes que ocupan más de 10 MB, y así sucesivamente, el de larger:30M buscará aquellos que ocupen más de 30 MB, el punto es evaluar si esos correos, que ocupan tanto espacio, aún resultan importantes.



Despídete de archivos grandes de Google Drive



Google Drive es una de las herramientas más útiles de Google, pues permite almacenar en la nube archivos con diferentes formatos, algunos de ellos, pueden usar un espacio considerable, para ello, existe una manera sencilla de identificarlos, esto es posible en la página web.



Deberás entrar en el apartado de “Almacenamiento”, aparecerá un listado en donde estarán todos tus archivos, y su orden irá de mayor a menor, esto significa que los archivos de arriba serán los que ocupen más espacio de almacenamiento, e irán descendiendo en cuanto a su peso, de esta manera podrás identificar y evaluar que se queda y que se va.



Compra espacio para extender tu almacenamiento



Desde luego, la opción más práctica e inmediata es adquirir almacenamiento en Google One, lo que puedes hacer desde la app de Google Drive, en el apartado de “Almacenamiento”.



Los precios actuales son: 100 GB por 35 pesos mensuales, o la anualidad de 359 pesos; 200 GB por 49 pesos mensuales, o la anualidad de 489 pesos y 2 TB por 179 pesos mensuales, o la anualidad de 1,699 pesos.



