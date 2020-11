WhatsApp es la red de mensajería instantánea con más usuarios a nivel mundial. Tan sólo a principios del 2020, la aplicación contaba con más de 2 millones de cuentas en todo el mundo.

Entre sus más recientes modificaciones hechas para mejorar su servicio, WhatsApp confirmó que finalmente activó los mensajes que se autodestruirán después de cierto tiempo.

Esta noticia, recientemente oficial, ha circulado como rumor desde el año pasado, cuando el portal especializado WABetaInfo adelantó que WhatsApp podría estar probando la nueva función que permitiría configurar los mensajes para que se autodestruyan después de cierto periodo de tiempo.

No obstante, fue hasta el pasado septiembre cuando se confirmó que la red social, propiedad de Facebook, estaba trabajando en esta función de mensajes que se autodestruyen para lanzarla de forma oficial, como previamente se había advertido.

Actualmente, WhatsApp ya ha incorporado información sobre el funcionamiento de esta opción en su página de preguntas frecuentes (FAQ), lo que confirma el lanzamiento de los llamados “mensajes temporales”. Pero, pese a que ya existe la información sobre el funcionamiento, aún no se sabe cuándo estará disponible exactamente esta nueva actualización.

En un primer momento, el portal WABetaInfo adelantó que los mensajes temporales, antes llamados mensajes vencidos, expirarían del chat cuando el usuario lo decidiera. Sin embargo, WhatsApp ha decidido modificar esta opción y los textos caducarán 7 días después de ser enviados.

Según explica WhatsApp, para poder emplear este nuevo recurso el usuario deberá activar la opción de mensajes temporales. Una vez que esto se realice, los nuevos mensajes que se envíen en un chat desaparecerán después del periodo establecido de 7 días. Pero, esta configuración no se aplicará a los mensajes enviados o recibidos anteriormente en el chat.

En un chat individual, cualquier usuario puede activar o desactivar los mensajes temporales. En un chat de grupo, solo quienes lo administren podrán activar o desactivar los mensajes temporales, señala el sitio de preguntas frecuentes de WhatsApp.

Si un usuario no abre la aplicación durante un periodo de siete días, el mensaje desaparecerá. No obstante, la vista previa del mensaje todavía podría mostrarse en las notificaciones hasta que se abra la aplicación.

De igual manera, WhatsApp indica que al responder a un mensaje, se cita el mensaje inicial. Por lo cual, cuando se responde a un mensaje temporal, el texto citado puede permanecer en el chat después de los siete días.

Por otra parte, si el usuario reenvía un mensaje temporal a un chat con los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá en ese chat.

En el caso de que un usuario realice una copia de seguridad antes de que desaparezca un mensaje, este se incluirá en la copia de seguridad. Los mensajes temporales se eliminarán cuando un usuario haga la restauración desde una copia de seguridad.

Para activar esta función, el portal FAQ de WhatsApp indica que lo único que debe hacer el usuario es abrir un chat dentro de la aplicación, tocar el nombre del contacto y darle click a la opción de “mensajes temporales”; estos sencillos pasos funcionan para sistema iOS y Android.

Disappearing messages coming soon on WhatsApp (via @WABetaInfo) pic.twitter.com/5XKYY8lFXK

— ˗ˏˋ Siddharth ˊˎ˗ (@ssaig) November 1, 2020