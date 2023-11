La temporada de compras de fin de año, si bien representa una oportunidad para los consumidores por el hecho de poder adquirir todo tipo de productos a un precio atractivo, también supone un reto para las empresas y tiendas: deben responder a los requerimientos del cliente, desde añadir lo que le interesa a su carrito de compras digital hasta pagar con su tarjeta de crédito sin problemas.

Para Miguel Monterrosas, director de Soporte Técnico de Tripp Lite by Eaton, este es el escenario ideal donde edge computing cobra relevancia.

La firma Red Hat define el edge computing de la siguiente manera: “Es un tipo de informática que ocurre en la ubicación física del usuario, de la fuente de datos, o cerca de ellas”.

En opinión de Monterrosas, con la alta demanda por compras, el reto es procesar y almacenar una gran cantidad de información, así como estar haciendo consultas regulares a esos datos.

“Si no se tiene la infraestructura adecuada, se afecta la operación del comercio electrónico, las transacciones financieras, la información en tiempo real de los sistemas empresariales (ERP), los servidores de comunicación, entre otras aplicaciones y procesos operativos”, indica el especialista.

Expone una situación. Un cliente hace un pedido en línea y lo paga; sin embargo, no le llegan varios de los artículos porque el inventario no se encontraba actualizado. También podría pasar algún incidente con el pago interbancario, que no se efectúe y que la persona no haya sido notificada en el momento, sino después, explica Monterrosas.

De acuerdo con el representante de Tripp Lite by Eaton, una vía efectiva para todo tipo de negocios son los microcentros de datos (MCD, por sus siglas en inglés), lo que les permitirá generar una solución basada en edge computing.

A la medida de las empresas

El hecho de que un MCD no requiera inversiones de un gran centro de datos, hace que sea una solución alcanzable. “Al ser una infraestructura más pequeña, es más económica. En un principio, lo más costoso son los servidores y el software o las aplicaciones”, resalta Monterrosas.

Ya en específico sobre su funcionamiento, precisa que el edge computing, generado por un MCD, procesa paquetes de información más pequeños que no congestionan la red de comunicaciones.

Añade que la información ya no tiene que ir y venir a la nube, pues con una solución de este tipo, “viaja de manera local”.

“En este sentido, al levantar un pedido en línea, el inventario permanecerá actualizado en tiempo real y los comercios e instituciones financieras podrán contar con la información completamente actualizada”, puntualiza el especialista.

Ello evitaría tener problemas con los clientes porque no hay artículos en existencia o cualquier otro inconveniente del tipo.

Monterrosas refiere que para algunas compañías o tiendas será necesario instalar diferentes MCD de manera estratégica, principalmente para que sus sucursales compartan la conectividad generada por edge computing.

El especialista resalta que ellos cuentan con los servicios que requieren las empresas o tiendas que requieren optimizar sus procesos.

“En Tripp Lite by Eaton, precisamente, ofrecemos la asesoría oportuna para implementar la solución edge que requieren las organizaciones, de acuerdo con sus necesidades para optimizar y simplificar sus procesos, minimizar la latencia y optimizar la gestión de datos”, finaliza

