Recupera tu vieja cuenta de Hotmail con estos sencillos pasos

Hotmail es un servicio de mensajería que tuvo su apogeo durante los primeros años del dos mil, posteriormente, con la aparición de otros servicios de mensajería como Gmail, Hotmail se tuvo que actualizar y ahora es conocido como Outlook, por lo que si intentas ingresar a www.hotmail.com, lo más seguro es que la página te redirigirá a Outlook.



Pero no te preocupes, desde este sitio aún puedes ingresar a tu cuenta de Hotmail. Sin embargo, debido a que el apogeo de este servicio de correo de Microsoft fue años atrás, lo más seguro es que quizá ya no recuerdes la contraseña, el correo o el número de celular que asociaste en la cuenta.



Si este es tu caso, no te preocupes, existe una forma de poder recuperar tu cuenta de Hotmail y en Tech Bit te ayudaremos a lograrlo.

Recupera tu cuenta con estos sencillos pasos



Hotmail ha estado activo por 25 años, como ves es mucho tiempo y quizá pienses que en pleno 2022 ya no puedes recuperar la cuenta que creaste hace años. La realidad es que puede que te enfrentes a dos situaciones: que sí la recuperes con los pasos que te explicaremos a continuación o que no puedas recuperarla porque ya fue eliminada.



Tanto Microsoft como otros servicios de Internet, suelen borrar las cuentas inactivas cuando pasan algunos años por motivos de seguridad. Si a través de los años no la usaste, lo más seguro es que esta se haya borrado y será imposible recuperarla. Pero para verificar si existe o no, deberás seguir estos pasos para recuperarla.



La forma más sencilla de recuperar tu cuenta de Hotmail es utilizando el método de recuperación, el cual funciona si usaste otra dirección electrónica alterna o un número de teléfono para restablecer la contraseña.



Lo primero que deberás hacer es ingresar a la página de recuperación de correo de Microsoft ya sea desde la computadora o el celular. En automático te pedirá que introduzcas tu correo electrónico, número telefónico o nombre de Skype. Introduce los datos y presiona en Siguiente.



Posteriormente se mostrará parte del correo o el número de teléfono de recuperación que estaba asociado a la cuenta de Hotmail. Selecciona y pulsa en Siguiente.



Microsoft te pedirá rellenar los asteriscos que están en el correo o número telefónico para demostrar que realmente conoces esos datos. Posteriormente te enviará un código, ya sea a tu celular mediante SMS o al correo, dependiendo del método de recuperación que hayas escogido.



Una vez que hayas recibido el código, introdúcelo en la web. Automáticamente te dejará introducir una nueva contraseña para la cuenta de Hotmail y listo, ahora podrás tener acceso de nuevo a tu correo electrónico.



¿No tienes el e-mail o número telefónico de recuperación?



Existe la posibilidad de que nunca hayas asociado un e-mail o número telefónico a tu cuenta o quizá ya son muy viejos y no cuentas con ellos. Si este es tu caso, entonces deberás entrar a la página de recuperación de correo de Microsoft e introducir el correo de Hotmail como anteriormente habíamos explicado.



Sin embargo, en este caso deberás marcar la opción No tengo ninguna de estas pruebas. Ante ello, Microsoft te pedirá que introduzcas una nueva dirección de correo de recuperación para enviarte un código. De igual forma te pedirá que pases una prueba de CAPTCHA para demostrar que eres humano.



Posteriormente aparecerá un formulario que deberás rellenar con los datos personales que usaste al momento de crear tu cuenta de Hotmail. Algunos de esos datos son Nombre, Provincia, Fecha de nacimiento, etcétera. E incluso quizá te pida que respondas alguna de las preguntas de seguridad que te pidieron al momento de crear tu cuenta de Hotmail.



Con todo ello, Microsoft está intentando saber si eres realmente el dueño de la cuenta o alguien quiere robarla. También es importante que abras tu cuenta desde la misma dirección IP o ubicación.



Dependiendo de los datos que introduzcas y desde donde hayas abierto tu cuenta, Microsoft evaluará si puedes crear una nueva contraseña para abrir Hotmail o no.



Contacta con Microsoft



Si ninguno de los dos pasos anteriores te funcionó, la única opción que te queda es contactar con el Servicio Técnico de Microsoft. Hacerlo es muy sencillo, solo deberás ingresar al servicio web del servicio técnico y te dará la opción de contactar con ellos vía chat, app, correo o teléfono. Elige la opción que te parezca más adecuada dependiendo de la urgencia que tengas por recuperar tu cuenta.



Con ellos obtendrás una atención personalizada, además que te harán preguntas más específicas para comprobar si eres realmente el dueño de la cuenta. Una vez que pases las pruebas que ellos te impongan te la devolverán.



