Quería dejar la escuela y hacer tiktoks, su papá la puso a trabajar como albañil

Tiktok se ha convertido en un herramienta de oportunidades para todo aquel que suba un video a esta red social, ya que estos pueden viralizarse en cuestión de minutos, pero gracias al éxito que algunas personas han tenido, algunos jóvenes han pensando que ser influencer es fácil, porlo que han considerado el dejar la escuela para dedicarse a crear contenido en internet.

Joven quiere dejar la escuela y su padre la pone a trabajar como albañil, caso se vuelve viral

Tal cual fue el caso de Estrella, una joven que fue reprendida por su padre al descubrir que se había escapado de casa para irse con su novio a hacer tiktoks, ya que la joven está segura de que esta actividad le será más redituable que estudiar una carrera, un acto que claramente su padre desaprueba.

Descontento con la actitud de su hija, el hombre decidió llevarla con él al trabajo, para darle una lección. Es así que mientras la grababa, su papá la aconsejó para que pensará dos veces lo que estaba diciendo, por lo que la hizo trabajar como albañil, para que entendiera la importancia de estudiar y no dejar la escuela.

Con la finalidad de que su hija valore el esfuerzo que hace para pagar sus estudios, el hombre de oficio albañil, le pidió cargar con una mano su mochila, lo que la niña hace sin mayor dificultad. Posteriormente el padre le dice que cargue un costal de cemento, al tiempo que le preguntó: "¿Qué pesa más, el libro o el cemento?



Al no poder cargarlo, su padre le dice que ella se ha criado con comodidades, pero el mundo real es duro y hay que trabajar para ganarse el dinero. Una lección que el padre empleó para que su hija valore la escuela y los sacrificios que hace por ella.

El video fue publicado por el usuario @susyjimenez0 y hasta ahora ya cuenta con 9.2 millones de reproducciones, más de 730 mil "Me Gusta", más de 20 mil 500 comentarios y ha sido compartido más de 34 mil veces.

Tiktokers aplauden lección de vida del padre de la menor

las reacciones no se hicieron esperar, ya que muchos de los usuarios de TikTok estuvieron de acuerdo con la lección que el padre intentó darle a su hija, al señalar que debe valorar más la escuela y los sacrificios que él hace por ellla.

"Si se puede ganar buen dinero en esto pero es difícil, requiere mucha disciplina y no cualquiera lo logra"; "Esta bien querer ser influencer pero hay que tener un plan de respaldo y hasta para eso hay que aprender (iluminación, redes, storytelling…)"; "El problema no es ser influencer, si no que quiera dejar la escuela"; "Yo empece con esto de los tik toks, pero siempre mi prioridad fue acabar mi licenciatura y asi fue, ahora puedo seguir con esto y tengo educación"; "En mi opinión es un gran ejemplo lo que hiciste pero creo que si controla sus tiempos puede hacer ambas cosas sin problema mientras cumpla sus tareas"; "para poder ser influecers, o youtubers. es muy trabajoso.. un youtuber necesita un estudio profesional para ser famoso como luisito comunica"; "así se habla señor yo también enseñe a los míos bien dicho"; "al fin alguien que entiende, bien dicho señor", son algunos de los comentarios de los tiktokers.

