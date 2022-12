¿Qué suscripción de Google One es la adecuada para mí?

Google One es un servicio con el que Google ofrece a sus usuarios espacio de almacenamiento, en realidad, podríamos resumirlo como un servicio de copias de seguridad en la nube, lo que cubre apps como Google Drive, Google Fotos y Gmail.



Tiene unos cuantos años que este servicio fue lanzado oficialmente en nuestro país, por lo que para algunos usuarios es algo totalmente desconocido, o bien, no conocen del todo cómo opera. Se puede decir que lo que antes solía ofrecer Google Drive (ahora limitado a 15 GB) te lo podría ofrecer Google One, claro, bajo un costo.



Pero ¿qué membresía y qué beneficios puedo contratar? Desde luego todo dependerá de cuánto espacio necesites, y eso tiene una dependencia con el uso o la constancia que le des a las aplicaciones de Google. Para todo siempre hay opciones, así que checa las membresías, y ubica cuál es afín con tus necesidades.

Parece que fue ayer cuando aún existía el almacenamiento ilimitado de Google Drive, pero con los cambios constantes y aparentemente repentinos para los usuarios, llegó una posible solución: Google One y sus seis opciones de suscripción, todo con base en lo que requieras.



Si de algo podemos estar seguros, es que cada suscripción representará ciertas ventajas o desventajas, pero el punto es seleccionar la que más te convenga, y para tomar esta decisión, puedes tomar como experiencia previa como te ha ido con los 15 GB que Drive ofrece.



Cuenta personal



Recuerda que para hacer uso de las opciones de suscripción de Google One, tienes que contar con una cuenta personal, ya que las cuentas comerciales no son compatibles con este servicio.



Un paso importante que debes saber es que después de haber descargado la aplicación en tu celular, o de haber visitado la página web en tu computadora, debes suscribirte, lo que es un paso completamente sencillo y no te demorará más de 5 minutos.



Abre Google One y verifica haber accedido con la cuenta que deseas de Google, posterior a ello, te aparecerán algunos datos, como los 15 GB que tienes actualmente y en qué los has utilizado, finalmente, tendrás que elegir la suscripción que más te interese, ahí mismo se desglosarán las opciones.



¿Qué suscripción de Google One elegir?



Estas son las seis opciones a elegir:



Básico: 100 GB por 34 pesos al mes o 340 pesos al año.

Standard: 200 GB por 49 pesos al mes o 490 pesos por año.

Premium 2 TB por 169 pesos al mes o $1,699 pesos al año.



Los siguientes tres planes solo es posible facturarlos de forma mensual:



10 TB 1,699 pesos al mes.

20 TB 3,399 pesos al mes.

30 TB 5,099 pesos al mes.



Las suscripciones ofrecen una gama de beneficios que comparten entre todas, y que son:



Expertos de Google. Tienes a la mano a asesores de la firma, para cualquier duda que tengas acerca del funcionamiento de sus servicios

Comparte el plan con hasta 5 personas

Beneficios adicionales para miembros



Aunado a ello, otro beneficio es el espacio de almacenamiento que cada suscripción contiene, y que ahí sí, cambiará totalmente dependiendo tu elección.



Como podrás identificar, la pieza clave de tu decisión depende del espacio que utilices, así que verifica cómo va tu almacenamiento en Drive, y toma la mejor decisión.



