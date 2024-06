Las redes sociales son el espacio perfecto para crear trends, compartir anécdotas y sacar nuestros mejores tips. Dentro del mundo de la belleza, hacer hauls y reseñas de maquillaje o ropa es muy común en TikTok, YouTube e Instagram,

Si eres fan de este tipo de contenido, seguramente habrás visto las siglas "GRWM" en varios videos de influencers. Si aún no sabes qué significa, en Techbit te lo explicamos.

Leer también ¿Cuántos datos gastas al usar WhatsApp? Esto dice Profeco

¿Qué significa "GRWM" en TikTok?

El mundo del entretenimiento es cada vez más amplio y no siempre logramos comprender el significado de las tendencias que lanzan los jóvenes. Durante los últimos años, hemos visto que los videos de las influencers de belleza alcanzan millones de vistas, en especial cuando se trata de un "GRWM".

Según el sitio web de marketing para redes sociales Later, las siglas "GRWM" (get ready with me) significan "alístate conmigo". Este trend consiste en realizar videos mostrando rutinas de maquillaje y skincare antes de salir a un evento, para ir a la escuela o trabajo.

Dichos videos se han vuelto de los favoritos en TikTok porque las creadoras de contenido platican mientras se arreglan para una ocasión especial. De igual manera, comparten consejos de vida, experiencias personales, amorosas y muchas más.

El objetivo de estos contenidos es generar cercanía entre la influencer y sus seguidores. Luego de escuchar la plática, los usuarios de TikTok interactúan en la sección de comentarios y el algoritmo recomienda más los videos.

¿Por qué son populares los videos “GRWM?

Este tipo de videos de TikTok se han vuelto muy populares entre los usuarios, quienes muestran una gran preferencia por verlos e incluso se unen al trend y deciden compartir sus rutinas con el hashtag #GRWM, que tiene más de 12.3 millones.

De acuerdo con la agencia de branding creativo Willow & Blake, a la gente le encantan los “GRWM” porque son una aspiración. Después de un día ajetreado, resulta relajante observar a alguien que parece tener su vida en orden y tranquila.

Además, son la puerta perfecta para encontrar nuevos estilos de vestir, maquillarse o peinarse. Por lo que muchas personas encuentran inspiración en ellos y hasta se siente identificados con las anécdotas de las creadoras.

Ahora que ya sabes qué son los “GRWM”, ¿te atreverías a crear uno? Seguramente sí porque todos tenemos algo de interesante para compartir con el mundo.





Leer también Alertan sobre mensajes falsos del SAT en WhatsApp; ¿cómo denunciar?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters