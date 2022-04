¿Qué significa ASAP en un mail o chat?

Actualmente, es muy común encontrarnos con diferentes siglas o acrónimos en las plataformas digitales, las cuales son usadas comúnmente por las nuevas generaciones que están dominando Internet, y quienes las utilizan para escribir mensajes más acortados y fluidos.



Estas abreviaturas suelen utilizarse la mayoría de las veces en un modo más coloquial, aunque, algunas otras se han adoptado incluso para mensajes serios y las cuales han sobrepasado las plataformas digitales y ahora se ocupan en e-mail o chats de WhatsApp, Telegram u otra aplicación de mensajería móvil.



Probablemente en alguno de tus últimos correos te topaste con el acrónimo ASAP y quizá te sientas confundido porque no sabes cuál es su significado. Si es así, no te preocupes, en TechBit te explicamos su significado para que posteriormente la utilices como todo un experto del nuevo lenguaje de Internet.

El significado de ASAP



El acrónimo ASAP tiene su origen de la palabra en inglés “As Soon As Possible” que en español significaría “Tan pronto como sea posible”.



Por lo regular, si este acrónimo se envía a través de chats de redes sociales o correos electrónicos, significa que el remitente espera que respondas el mensaje lo más pronto que puedas ya que se trata de un asunto urgente o un llamado de atención para cumplir alguna tarea en específico.



Como mencionamos anteriormente, este tipo de acrónimos se ocupan regularmente en mensajes informales, aunque también comienza a ocuparse en mensajes más serios en el espacio académico o laboral. Su uso dependerá principalmente del nivel de confianza que tengas con la otra persona.



El origen de ASAP



Aunque parezca que este acrónimo apareció por primera vez en redes sociales, existen algunos datos que arrojan que el origen de ASAP viene de muchos años atrás, incluso desde antes que se pensara la existencia de las plataformas digitales.



De acuerdo con el sitio phrases.org, el origen de este acrónimo se remonta a 1954, cuando el capitán Annis G. Thompson presentó un reporte sobre la Guerra de Corea. Según, el mensaje que envío el capitán decía;



“Las entregas de emergencia no requirieron papeleo, sólo una llamada telefónica del octavo ejército de Corea. La mayoría de las entregas se hicieron ASAP”.



ASAP, lo ocupó para decir que las entregas se hicieron “tan pronto como fue posible” sin tener que escribir toda la frase en su mensaje.



A partir de ese momento, comenzó a utilizarse dicho acrónimo, sin embargo, con el apogeo de las redes sociales, ASAP se volvió más popular, por lo que es más común encontrarla en las plataformas digitales.



Otros significados de ASAP



También existen otros significados que se le pueden dar a este acrónimo, por ejemplo, hay quienes lo utilizan en un tipo de metodología informática pues puede funcionar como el acrónimo de Accelerated SAP, la cual es una herramienta que ocupan los ingenieros de software para crear soluciones y desarrollos más rápidos y eficaces.



Por otra parte, este acrónimo también forma parte de la jerga del Hip Hop, un ritmo urbano estadounidense que suele emplear este acrónimo para decir en una palabra corta “Always Strive and Prosper”, que en español significa “Siempre lucha y prospera”. De hecho, por esta razón, el rapero Rakim Mayers ocupa este acrónimo en su nombre artístico: ASAP Rocky.



