Alexa se ha vuelto uno de los asistentes virtuales más utilizados, y no es para menos, con sus múltiples funciones, este aparato puede facilitar las tareas del día a día. Pero no sirve de nada si no está conectado a internet y, si tu dispositivo llega a presentar ese problema, vamos a decirte qué hacer.

Para poder sacarle el máximo provecho a tu asistente virtual, además de colocarla en un buen lugar dentro de la casa hay que asegurarse de que se encuentre conectada a una red Wi-Fi.

Si tienes problemas de conexón intermitente en tu Alexa o simplemente no puedes conectarla la red, aquí te damos opciones para solucionar este inconveniente.

¿Qué puedo hacer si mi Alexa Echo no se conecta a internet?

Amazon, la empresa responsable de Alexa nos trae un par de consejos en caso de que nuestro asistente virtual no se encuentre conectado a internet, impidiendo que podamos utilizar sus funciones.

Una solución fácil y rápida es preguntándole "¿Estás conectada a internet?", de esta manera, Alexa te dará un diagnóstico de red de los dispositivos compatibles y sabrás de la manera más simple que hay un error con la conexión.

Si tu dispositivo pierde la conexión a internet y no se vuelve a conectar, lo primero que debes hacer es reiniciar tu Alexa. Si después de ello el problema de la conexión intermitente persiste, prueba con estas soluciones brindadas por Amazon:

Asegúrate de que tu dispositivo Echo se encuentre por lo menos a 10 metros del router inalámbrico.

se encuentre por lo menos a 10 metros del router inalámbrico. Comprueba que tu dispositivo Echo esté alejado de cualquier otro dispositivo que pueda llegar a causar interferencias (microondas, monitores de bebé u otros equipos electrónicos).

esté alejado de cualquier otro dispositivo que pueda llegar a causar interferencias (microondas, monitores de bebé u otros equipos electrónicos). Comprueba que el router funcione. Verifica tu conexión en otro dispositivo para determinar si el problema es el dispositivo Echo o la red.

o la red. Si otros dispositivos tampoco se pueden conectar a la red Wi-Fi, reinicia el router o el módem. Mientras se reinicia desenchufa el adaptador de corriente del dispositivo Echo durante tres segundos y conéctalo nuevamente.

Si otros aparatos electrónicos cuentan con conexión, comprueba que estés utilizando la contraseña correcta del Wi-Fi.

Si tienes múltiples equipos conectados a tu red de internet , desactiva algunos de ellos de forma momentánea. De esta manera, podrás comprobar si alguno está afectando la capacidad de conexión del dispositivo Echo.

, desactiva algunos de ellos de forma momentánea. De esta manera, podrás comprobar si alguno está afectando la capacidad de conexión del dispositivo Comprueba si el router tiene nombres de red diferentes (también llamados SSID) para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Si cuenta con distintos nombres prueba cambiando el dispositivo de red.

Si la contraseña de la red Wi-Fi ha cambiado recientemente, actualiza la configuración de red del dispositivo Echo .

ha cambiado recientemente, actualiza la configuración de red del dispositivo . Si el dispositivo sigue teniendo problemas de conexión intermitentes, lo mejor es llamar al servicio técnico.

Como te darás cuenta hay múltiples soluciones que puedes aplicar para que tu asistente inteligente vuelva a estar conectado a internet y puedas preguntarle y pedirle a Alexa lo que necesites.

