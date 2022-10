¿Qué hacer en Windows 11 después de instalar un disco SSD?

En 1950 surgían los primeros experimentos con una tecnología parecida a la SSD (unidad de estado sólido), se empleaba en sectores militares y espaciales, y no sería distribuida y masificada en el mercado hasta 1990.



Hoy en día los SSD son una de las opciones predilectas cuando se trata de almacenamiento, reemplazando a los discos duros mecánicos tradicionales, que ahora apuntan a ser la opción más lenta ante las múltiples ventajas que ofrece esta nueva tecnología.

Ventajas de un SSD en Windows 11



Las unidades SSD además del almacenamiento que ofrece, brinda mayor velocidad de lectura y escritura, los programas propios de Windows 11 cargarán con facilidad, y en general, el sistema operativo se ejecutará con fluidez.



En el área en el que te desarrolles, encontrarás otras ventajas más puntales, estos son algunos ejemplos:



En el sector empresarial, los tiempos de lectura y escritura juegan un papel principal, además, se suele almacenar demasiada información; los SSD ofrecen un servicio adecuado para que se trabaje de la manera más eficaz.



El desarrollo de juegos, en la actualidad, implica que se carguen y escriban archivos de forma constante, por ejemplo características de personajes, niveles, mapas, entre otros, por lo tanto, mejorar el almacenamiento significa mejorar la fluidez de juego.



La movilidad es un punto crucial, hoy trabajas en casa, mañana en la oficina, vas de camino a algún lugar, abres tu laptop y te pones a trabajar, los SSD al requerir menos energía facilitan la autonomía del dispositivo.



¿Tienes instalado un SSD y consideras que no estás utilizando todo su potencial? No te preocupes, es probable que lo único que te falte es seguir esta serie de pasos para que todo se desarrolle de forma adecuada.



Realiza la desfragmentación de los archivos en la SSD



Cuando grabas un archivo en una unidad de almacenamiento, se divide en múltiples partes para situarse en espacios disponibles, este proceso es muy importante porque la unidad tratará de colocarlos de manera consecutiva con el fin de que la lectura sea más rápida y sencilla para el sistema operativo.



Como el objetivo es mantener los archivos en el SSD, el sistema debe permanecer encendido para que Windows 11 no empiece a desfragmentar los archivos del ordenador de forma automática, situación que ocurre a menudo.



Verifica que la restauración del sistema esté activada



A pesar de que solía circular el consejo de deshabilitar la función de restauración del sistema, actualmente sabemos que esta opción siempre debe estar activada, Par hacerlo, solamente debes seguir los siguientes pasos:



Pulsa la lupa localizada a lado del menú de inicio y busca “Crear un punto de restauración”, una vez que aparezca la opción, selecciónala.

Cuando se desplieguen las opciones, dirígete a la pestaña “Propiedades del sistema”, del lado derecho tendrás el botón “Configurar”, selecciónalo.

Aparecerá otra ventana en donde debes seleccionar “Activar protección del sistema”, de esta manera, la habrás activado.



Deshabilita el inicio rápido



El inicio rápido es para que tu ordenador arranque de forma más veloz, por lo que si se deshabilita, el ordenador realmente se apagará cuando así lo selecciones, cosa que no ocurre del todo al estar activada está función.



Es probable que la unidad SSD presente complicaciones con este tipo de inicio, por ello lo mejor será desactivarlo; estos son los pasos a seguir para ejecutar la desactivación:



Da clic en la lupa que se encuentra a un lado del botón de menú de inicio y busca “Panel de Control”, selecciona la primera opción que aparezca.

Pulsa en “Hardware y sonido” (en caso de que no te aparezca, selecciona “Ver por:” que se encuentra en la parte superior derecha; da clic en “Categoría”), y pulsa en “Opciones de energía”

En la parte izquierda de la pantalla aparecerá la opción “Elegir el comportamiento de los botones de inicio/apagado” selecciónala, y posterior a ello, pulsa “Cambiar la configuración actualmente no disponible”.

Una vez que se abran las opciones para gestionar la configuración de apagado, quita el color azul de “Activar inicio rápido” dando clic, finalmente pulsa en guardar cambios.



Gestión del almacenamiento: SSD vs HDD



Actualmente muchos ordenadores incluyen el uso de una SSD y un disco duro, en estos casos, la mejor opción, y la que propiciará una mayor funcionalidad para el equipo, es distribuir el uso del almacenamiento de manera específica.



La SSD al ser más rápida, favorecerá la ejecución de archivos del sistema operativo, es decir, programas con un peso de mayor complejidad, y que requieren más espacio de almacenamiento.



El disco duro puede funcionar perfecto para archivos largos que no implican mayor complejidad para su desarrollo y ejecución, un ejemplo de ello podrían ser películas, series o música.



Con esta serie de pasos podrás exprimir al máximo la funcionalidad de tu SSD y con ello, los beneficios en conjunto que ofrecen a tus dispositivos.



