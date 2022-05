¿Qué es y para qué sirve el puerto HDMI ARC de tu Smart TV?

Probablemente ya te habías dado cuenta de que tu Smart TV cuenta con varias conexiones HDMI. Desde su llegada en 2003 este puerto ha permitido mejorar la imagen y sonido de los televisores por ello se ha vuelto el favorito de los usuarios.



Sin embargo, muchos no saben que no todos los HDMI son iguales ya que las versiones cambian y algunos fabricantes introducen nuevas funciones como un mayor ancho de banda que mejora la resolución de la imagen y la frecuencia de esta.



Entre los puertos HDMI que se encuentran en la Smart TV, hay uno que se llama HDMI ARC que por sus siglas en inglés puede traducirse como High-Definition Multimedia Interface Audio Return Channel.



Este puerto, que no es tan conocido por los usuarios, puede llegar a hacer más sencilla la vida de quienes lo ocupen. Si quieres saber qué es y para qué sirve el puerto HDMI ARC, en Tech Bit te lo explicamos.

Para esto sirve el puerto HDMI ARC



Si bien, el HDMI tradicional permite enviar la imagen y sonido a nuestra Smart TV de los otros aparatos que estemos conectando como el Xbox o una barra de sonido, a veces este no nos brinda la experiencia que deseamos. Por ello, debemos conectar otro cable de fibra óptica que se encargue de enviar mejores resultados de sonido.



Sin embargo, el puerto HDMI ARC viene a simplificar este proceso. Su función principal es enviar y recibir el audio a través del mismo cable por lo que no habrá necesidad de tener otras conexiones a nuestra Smart TV. Este mejorará la calidad de sonido ya que está creado exclusivamente para la función sonora.



Es decir, si cuentas con una barra de sonido o sistema de cine en casa ya no necesitarás utilizar tantos cables en tu Smart TV para que este funcione. Con solamente dos HDMI, el del reproductor a la barra de sonido y el de la barra de sonido a la televisión, se enviarán los datos de sonido a la barra para que se reproduzca este correctamente, obteniendo así muy buenos resultados.



Con ello, no solo evitaremos tener conectados varios cables a la Smart TV que muchas veces son molestos y dan una mala imagen, sino que también ahorraremos dinero ya que todo funcionará mediante un solo cable.



¿Cómo usar el HDMI ARC?



Para comenzar a utilizar este cable, lo primero que debes verificar es si tu Smart TV es compatible con el cable HDMI ARC. Para ello solo deberás revisar la nomenclatura de los puertos que se encuentran detrás de tu televisor, uno de ellos debe decir en letras pequeñas el acrónimo ARC.



Si logras encontrarlo en tu televisión entonces tu Smart TV sí es compatible. Por otra parte, también es necesario de que te asegures que el equipo de sonido que vas a conectar a tu TV también sea compatible con la tecnología ARC, para ello también debes verificar las nomenclaturas de este.



Una vez que te hayas asegurado de que ambos equipos son compatibles, solo faltará conectar el cable a los respectivos puertos y verificar que este funcione correctamente. En algunos casos, las funciones ARC inician automáticamente o, en otros, tendrás realizar algunos ajustes en tu Smart TV y equipo de audio para activar la función ARC.

