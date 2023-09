Por fin terminaste todo lo importante que tenías que hacer en el día y decides abrir TikTok y acercarte tu botana preferida para pasar un rato agradable viendo videos en la plataforma; de pronto te aparece un video muy fuera de lo común, donde el tiktoker actúa de una forma muy extraña y repetitiva.

Es posible que más de una vez te hayas encontrado con alguna tendencia rara y con videos que te hayan causado incomodidad, -no sólo en TikTok sino también en otras plataformas-, ya sea por ser contenido explícito o por el comportamiento de sus participantes.

Dentro de la clasificación de videos que pueden generar cierta confusión en algunas personas y gustarle a otras está la tendencia NPC, que tomó fuerza en 2022 y al día de hoy se ha viralizado en TikTok y en Twitter.

Foto: AFP

¿Qué es NPC?

Una tendencia que sin duda está haciendo ruido en muchos lugares del mundo es el NPC. Según el sitio web de investigación de memes Know Your Meme, el NPC en TikTok es un tipo de transmisión en vivo donde el transmisor actúa como un personaje de videojuego, es decir, como los “extras” que ves en los videojuegos que interactúan con tu personaje y te dan instrucciones, entre otras funciones.

Así que no, los tiktokers que han apostado por esta tendencia no están locos, simplemente imitan el comportamiento robótico de estos personajes cada que reciben un regalo en su live.

Unsplash

NPC en videojuegos

Si aún no te queda bien claro las siglas NPC significan Non Player Character, que quiere decir Personaje No Jugable. Un ejemplo muy claro y divertido de este tipo de personajes son los del juego GTA San Andreas, cuyos NPC son personas normales que transitan por la ciudad pero que puedes identificar fácilmente por su peculiar comportamiento y forma de caminar.

Imagen: Unsplash

Una tendencia muy rentable

Si te preguntas por qué algunos creadores de contenido optan por “subirse al tren” de esta curiosa tendencia, debes saber que la razón es la buena ganancia que dejan estos lives.

Según la cadena estadounidense de noticias CBS News, gracias a las pegatinas que reciben de sus seguidores, los tiktokers perciben una muy buena ganancia de cada uno de sus lives. Para esto tienen que convertir dichas pegatinas en monedas de regalo que después canjean por diamantes digitales; y finalmente cuando juntan 100 diamantes digitales los pueden canjear por dinero real, ¡de lujo!

Algunos creadores de contenido que son muy famosos por la tendencia NPC son Pinkydoll, Cherry Crush y @shu_.tiktok, pero estos son solo una pequeña parte de esta enorme tendencia.

¿Qué te parece esta tendencia? Seguro la te topaste con ella varias veces, pero no sabías que tenía un nombre.

