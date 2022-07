PUBG anuncia su primer concierto virtual a cargo de Blackpink

PUBG Mobile, el juego de disparos Battle Royale basado en dispositivos móviles, presentará su primer concierto virtual a fines de este mes con el grupo femenino de K-pop más vendido, Blackpink.





Es el último ejemplo de un videojuego que se expande a eventos virtuales. En comparación con rivales como Fortnite, que ha albergado varios conciertos de la talla de Travis Scott y Ariana Grande, PUBG no es exactamente conocido por tales actividades.



Pero en un comunicado de prensa del editor Tencent Games, el ejecutivo Vincent Wang dijo que PUBG Mobile está "expandiendo" su "mundo en constante evolución".

'BLACKPINK X PUBG MOBILE 2022 IN-GAME CONCERT: [THE VIRTUAL]' Coming soon!



North & South America:22nd-23rd and 29th-30th July

Rest of the World: 23rd-24th and 30th-31st July #BLACKPINKxPUBGM #BLACKPINK #PUBGMOBILE #THEVIRTUAL #INGAMECONCERT @BLACKPINK pic.twitter.com/anHLiGioVy

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) July 12, 2022