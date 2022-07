Protege tu privacidad con estás extensiones de Chrome

Todo el tiempo nos mantenemos navegando en la red para acceder a la infinidad de servicios y actividades que nos ofrece Internet. Pero a su vez, nos encontramos en constante peligro de encontrarnos con algunos elementos que pueden incurrir en prácticas dañinas para los usuarios.



Desde malwares, supercookies, publicidad invasiva, phishing hasta scripts o trackers son algunos de los elementos de los que debes cuidarte. Por ello, es importante cuidar a qué páginas accedes.



Y aunque la mayoría de los navegadores cuentan con protecciones para la seguridad y privacidad de los usuarios, en algunas ocasiones vale la pena tener algunas herramientas extras que te ayuden a salvaguardar tu privacidad en línea.



Afortunadamente, existen algunas extensiones de Google Chrome que te permitirán protegerte de los malwares que existen en la red. En Tech Bit te enlistamos algunas de ellas para que puedas instalarlas en tu navegador.

Leer también:Viral: Captan momento en el que hombre abandona un perrito



Ghostery



Si quieres una herramienta completa que te ayude a bloquear los trackers y la publicidad invasiva, entonces Ghostery es la mejor solución. Esta extensión cuenta con una base de datos que te permitirá navegar de forma segura, rápida y sin anuncios molestos.



Además, te ofrece múltiples pantallas y paneles de datos para que puedas explorar la información que es más relevante para ti mientras navegas. Al instalarlo a tu navegador, este comenzará a actuar de forma automática, aunque puedes configurarlo de acuerdo a tus necesidades de forma muy fácil.



Por otra parte, te mostrará toda la información muy detallada sobre todo lo que bloquea así como una explicación de por qué lo está haciendo, asimismo, cada vez que ingreses a un sitio web, te enviará un anuncio sobre si el sitio es seguro o no para navegar.



Privacy Badger



Esta extensión también es muy completa y está disponible en otros navegadores además de Google Chrome como Firefox, Edge y Opera. La principal función de Privacy Badger es bloquear elementos de terceros, como publicidad o trackers.



Aunque muchas extensiones pueden realizar esta función, Privacy Badger logra realizar su trabajo de manera automática sin ninguna intervención debido a que emplea inteligencia artificial la cual permite bloquear la publicidad y los trackers de manera indiscriminada.



Al cargar una página, puede que algunos anuncios lleguen a visualizarse, sin embargo, esta es publicidad honesta, lo que eliminarán son los anuncios invasivos o aquellos que desean obtener más información del usuario y que pueda invadir su privacidad al navegar en Internet. Lo mejor es que puedes ver qué elementos han sido bloqueados y puedes desactivar el bloqueo de algunas páginas.



Unshorten.link



Esta extensión tiene una función en particular; acortar enlaces. La razón por la que esta función te servirá es porque con ello puedes ocultar direcciones fraudulentas, de ahí la importancia de tener este servicio online integrado a tus extensiones de Chrome.



Con Unshorten.link podrás expandir todas las URLs acortadas y analizarlas para que con ello puedas conocer si la dirección a la que deseas ingresar es fiable o contiene amenazas que pueden dañar tu privacidad.



Esta extensión guarda un historial con el que puedes revisar los enlaces a los que has entrado anteriormente para no volver acceder a estos. Con ello evitarás descargar malwares o ransomwares de manera involuntaria.



Click&Clean



Esta extensión está disponible para Chrome y otros navegadores como Edge y Firefox. Con ella podrás eliminar historiales, cachés u otros rastros que se dejan en el ordenador. Con ello evitarás que otras personas conozcan qué has estado haciendo o qué sitios web visitas regularmente.



Por otra parte, ofrece varios niveles de limpieza para eliminar archivos y/o información. Además, puedes definir una franja de tiempo para que toda la información se elimine, ya sea en horas, días o semanas.



Click&Clean elimina el historial de navegación, historial de descargas, caché, cookies, contraseñas guardadas, archivos locales, bases de datos, etcétera. Es como un alternativa al Modo Incógnito que ofrecen los servidores de navegación.



HTTPS Everywhere



Esta extensión creada por la EFF te permitirá navegar de forma segura. Aunque hoy en día la mayoría de las páginas web ya usan por defecto el protocolo HTTPS, aún existen varios sitios que permiten conectarse mediante HTTP, lo que permite que se envíe tráfico sin cifrar a través de Internet lo cual afecta gravemente nuestra seguridad al navegar.



Con HTTPS Everywhere puedes forzar a que todas las páginas web que visitas usen el protocolo HTTPS y bloquea todas aquellas que no soportan dicha conexión. Por otra parte, hay algunas páginas que cargarán a través de HTTP aunque el dominio principal lo haga a través de HTTPS, lo que hará esta extensión es bloquear las partes inseguras de la web.

Leer también: Abren PS4 para arreglarla, descubren colonia de cucarachas



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters