WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular entre la población. Desde su lanzamiento en 2009, se ha convertido en una herramienta de comunicación para millones de personas que la emplean de manera cotidiana.



El pasado febrero, WhatsApp anunció que ya contaba con 2,000 millones de usuarios en su plataforma. Y cada día, más usuarios, empresas y comercios optan por instalar esta aplicación, ya que es una herramienta, que por sus reglas de uso, es fácil y atractiva para comunicarse.



Sin embargo, dentro de sus normas de uso, la aplicación propiedad de Facebook, indica que WhatsApp podría bloquear a usuarios que no sean responsables y realicen las siguientes acciones: enviar mensajes masivos, crear listas con contactos no agregados, uso excesivo de listas de difusión y violar las condiciones del servicio.



No obstante, también existen métodos que WhatsApp no contempla y que podrían ocasionar que para algún usuario la aplicación colapse y quede bloqueada para siempre.

Los llamados “mensajes de miedo” o “crashers” son mensajes con caracteres extraños, explica el portal WABetaInfo. La estructura de estas notas ocasiona que la aplicación no pueda procesar el mensaje o lo interprete de manera incorrecta, y en consecuencia se genera un bloqueo infinito al usuario receptor.



-Anti crash integrated into official WhatsApp: There are messages designed to freeze or crash your WhatsApp. Then there are modded WhatsApp versions that have a “Crashcode protection” like a bigger Unicode database. We need this integrated into the official application. pic.twitter.com/bpyWtFUwQO

— Ian (@Ian_Oli_01) August 15, 2020