¿Por qué siguen a las marcas en redes los mexicanos?

Más de una cuarta parte (26.8%) de los consumidores latinoamericanos siguen una marca en las redes sociales porque les "gusta la misión de la marca", y otra quinta parte elige seguir una marca "para estar al día con sus novedades" (21.7%) o porque 'les gusta el estilo de vida que transmite la marca' (20,2%), según una nueva encuesta realizada por LatAm Intersect PR.



“Queríamos averiguar todo lo que pudiéramos sobre las nuevas tendencias y comportamientos de los consumidores con respecto a los latinoamericanos en las redes sociales. Un aspecto fascinante de esto es la relación entre la lealtad a la marca y el consumo”, comentó Livia Gammardella, coordinadora de planificación y estrategia de LatAm Intersect PR.



Se trata de una encuesta de amplio alcance realizada por el equipo de investigación e inteligencia de LatAm Intersect PR del 23 al 29 de marzo de 2022, entre mil 800 entrevistados en seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.



¿Por qué los latinoamericanos siguen ciertas marcas en redes sociales?



El estudio examina las razones por las cuales los latinoamericanos de diferentes países y regiones siguen ciertas marcas en las redes sociales, la cuales varían de un lugar a otro.



“Algunas personas siguen una marca porque se identifican con la 'misión' o su 'estilo de vida', mientras que otras solo quieren estar al día. Una cosa está clara, la lealtad a la marca en las redes sociales no solo significa hacer compras”.



En México, por ejemplo, el propósito de la marca (31%) y el estilo de vida que proyecta la marca (20.8%) son los dos factores que influyen en los consumidores para decidir si seguir una marca o no.



Por su lado, los brasileños son los más propensos a seguir las marcas en las redes sociales para "mantenerse al día con los nuevos lanzamientos", con casi un tercio (32.9 %) de los consumidores eligiendo esta respuesta en comparación con el 23.8 % de los consumidores mexicanos.



Los chilenos y los argentinos son las nacionalidades con menos probabilidades de seguir marcas en las redes sociales, con alrededor de una octava parte (12.6% de chilenos y 12 % de argentinos) de los consumidores de ambos países que dicen que "no siguen marcas en las redes sociales", en comparación con solo el 4.2% de los peruanos.



La lealtad a la marca puede ser una aspiración



Los datos también demuestran que la lealtad a la marca puede ser una aspiración. Por ejemplo, una cuarta parte (26.9%) de los latinoamericanos dijo que 'algún día quiere comprar productos de su marca' por eso la siguen, siendo los chilenos el mayor porcentaje nacional (32.4%) de este tipo de 'escaparate digital de compras' aspiracional.



Hay muchas otras razones por las que los consumidores latinoamericanos siguen marcas a través de las redes sociales.



Más de uno de cada diez (12.5%) latinoamericanos siente que ‘fortalece’ su ‘sentido de pertenencia’, mientras que más de un tercio (34.1%) siente que les da ‘más seguridad en su compra’.



Las plataformas preferidas



La encuesta revela una gran división entre las plataformas que eligen los consumidores en América Latina para seguir las marcas.



“En general, Instagram y Facebook son los ganadores, con un 39.2 % de latinoamericanos que optan por Instagram y un 27.7 % que eligen Facebook”. Sin embargo, hay muchas variaciones entre los diferentes países”, comenta Lívia.



En Brasil, Argentina y Chile, Instagram obtiene una puntuación mucho más alta, con un promedio del 46.4% de los tres países que están al tanto de sus marcas favoritas a través de esta red social. En comparación, México y Perú utilizan Instagram en un promedio del 29.5%.



Facebook es la red social más utilizada para seguir marcas



Si bien en México (38%) y Perú (36.4%), Facebook es la red social más utilizada para seguir marcas, ambos países tienen las tasas de participación más altas para TikTok, con un 11,6 % de mexicanos y un 12.3 % de peruanos que prefieren esta red social más joven para seguir marcas, en comparación con un promedio de 6.9 % entre los otros cuatro países donde hubo la encuesta.



“Entre los hallazgos, vemos que Twitter, una red social a menudo asociada con la visibilidad de la marca, es la red social menos efectiva para que los usuarios aprendan sobre nuevas marcas, productos o empresas, con solo el 3.3% de elección como la plataforma en la que han realizado nuevos descubrimientos comerciales”, añade Livia.

