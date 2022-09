¿Por qué se dañan los archivos de Windows?

¿Se daño algún archivo de tu computadora y no sabes por qué? Las razones pueden ser variadas y los daños también. En algunas ocasiones puede llegar a tratarse del funcionamiento del propio equipo o, en otros casos, puede ser provocado por errores externos o incluso algún ataque de malware que haya recibido tu computadora.



Si aún no sabes por qué tu archivo de Windows se dañó, en Tech Bit te explicamos algunas de las razones, además, te brindamos algunas recomendaciones para evitar que esto suceda.

Razones por las que un archivo de Windows se daña



Ataque de malware o virus. Una de las principales razones por las que un archivo puede dañarse es debido algún ataque de virus, el cual pudo provocar que los ficheros se dañaran.



No se guardaron. Probablemente tu archivo de Windows esté dañado debido a que no se guardó de manera correcta, por ello, al momento de intentar abrirlo te aparecerá algún mensaje de error.



Cambios de ficheros de almacenamiento. Otra de las razones por las que tus archivos pueden llegar a dañarse es por el envío de tus archivos de un fichero de almacenamiento a otro. Si interrumpiste el proceso por alguna razón probablemente eso haya provocado el daño.



Desconectar tu unidad de manera no segura. Otra de las razones por las que tus archivos pueden dañarse es porque extrajiste tu unidad externa de forma no segura.



Falla en los sectores del disco. Probablemente el problema sea el equipo. Una falla en los sectores del disco donde están guardados puede corromper los archivos y las carpetas de tu computadora Windows.



Así puedes prevenir que tus archivos se dañen



Si alguno de tus archivos se dañó o aún no pero temes que esto pueda sucederte, debes tomar en cuenta algunas recomendaciones, esto con el fin de evitar perder tus archivos. A continuación te dejamos algunas recomendaciones:



Copiar y pegar



Al momento de cambiar tus archivos de un fichero a otro puede que el proceso se interrumpa y pierdas todo. Por ello, al momento de hacer esta transferencia, lo ideal será utilizar la función de copiar y pegar de Windows en vez de la de cortar y pegar. Esto con el fin de evitar perder tus archivos en caso de que algo inesperado ocurra.



Protégete de virus y malwares

En la actualidad hay mayor vulnerabilidad de sufrir algún tipo de ataque de malware en la computadora. Por esta razón, es necesario tener instalado un antivirus en el dispositivo para proteger toda la información que almacenas aquí. Además, en los equipos actuales ya viene instalado Windows Defender el cual, también puede ser de mucha ayuda.



De hecho, puedes programar el escaneo de Windows Defender para que tu equipo esté protegido en todo momento, solo debes seguir estos pasos;



En la búsqueda de Windows escribe Programador de tareas.

Una vez que hayas ingresado a esta opción ve a Biblioteca del programador de tareas > Microsoft > Windows > Windows Defender en la barra lateral izquierda.

Haz doble clic en donde aparece Análisis programado de Windows Defender.

Presiona en donde dice Nuevo en la pestaña de Activadores.

Ahora elige cuándo quieres que se ejecute el análisis de manera automática.



Quita cualquier almacenamiento externo de forma segura



Un error común de los usuarios es desconectar los dispositivos de almacenamiento sin seguridad, lo cual puede provocar que se dañen los ficheros. Por lo tanto, es importante expulsar el dispositivo de almacenamiento de forma segura antes de desconectarlo del ordenador.



Con ello, evitarás que los ficheros sufran algún daño y que todos tus archivos queden intactos.



Sectores dañados



Es importante cuidar los sectores para que tus archivos queden intactos. Windows cuenta con un sistema inteligente el cual impide grabar algo nuevo si hay un sistema defectuoso, sin embargo, los datos previamente almacenados aquí pueden perderse.



Para evitar que los sectores se dañen sigue estos pasos:



Limpia tu computadora con regularidad, sobre todo evita que entre polvo en su interior.

Siempre usa el cargador original de tu computadora.

Apaga el equipo cuando ya no lo vayas a ocupar en un largo periodo de tiempo.

Controla la temperatura de tu computadora.

Apaga el dispositivo usando Windows. Evita forzar a que se apague utilizando el botón físico.





Ahora que ya conoces por qué pueden dañarse tus archivos de Windows, solo debes poner en práctica las recomendaciones que te dimos aquí para evitar esto.

