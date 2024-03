Si acostumbras dormir con la luz encendida, probablemente sea momento de tomar acciones para cambiar tu rutina. Una investigación reveló que este hábito podría generar consecuencias para la salud.

Investigadoras de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Estados Unidos examinaron a un grupo de 20 adultos sanos durante un par de noches de sueño expuestos aleatoriamente a diferentes condiciones de iluminación.

Los resultados mostraron que la exposición a la luz durante el sueño, incluso si es moderada, puede causar repercusiones a la salud. En Tech Bit te contamos los detalles.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, señala ciertas recomendaciones para mejorar el descanso durante el sueño. Foto: Pixabay

La razón por la que no debes dormir con las luces encendidas

La investigación de la Facultad de Medicina Feinberg fue publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, conocida por sus siglas PNAS.

El estudio muestra que dormir con la luz encendida puede aumentar la frecuencia cardíaca y la producción de insulina. Lo que puede tener afectaciones en la salud cardiometabólica.

“La gente ocupa la tercera parte de su vida en dormir; por lo tanto, todo lo que perturbe el sueño y disminuya su calidad afecta su salud”. Foto: Archivo

"Los resultados de este estudio demuestran que una sola noche de exposición a una iluminación moderada de la habitación durante el sueño puede afectar la regulación cardiovascular y de la glucosa, que son factores de riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y síndrome metabólico", explica la autora principal del estudio, la Dra. Phyllis Zee, en el sitio web de la Universidad Northwestern.

Dejar encendidas las luces, mientras duermes, hará que tu sistema nervioso autónomo se mantenga activo y no descanse como debería hacerlo. Además de alterar tu frecuencia cardíaca que, resaltan las investigadoras, suele presentar cifras más bajas durante la noche.

La exposición a la luz durante el sueño también genera mayor resistencia a la insulina a la mañana siguiente en comparación con aquellas personas que duermen en una habitación más oscura.

Foto: Pexels

No es el único estudio sobre ello. Una investigación de 2019 de la revista médica JAMA Internal Medicine encontró que dormir con la luz encendida puede ser un “factor de riesgo para el aumento de peso y el desarrollo de sobrepeso u obesidad”.

Sin embargo, los investigadores de la Universidad Northwestern advierten que aún se desconocen los riesgos a largo plazo de la exposición a la luz sobre la obesidad y los trastornos metabólicos.

Recomendaciones para evitar que las luces alteren tu sueño

La Universidad Northwestern ofrece un par de consejos para asegurar una rutina de sueño más saludable:

No dejes las luces encendidas mientras duermes . Si debes hacerlo por alguna razón, la universidad aconseja una luz tenue y que su ubicación sea lo más cercana al suelo.

mientras . Si debes hacerlo por alguna razón, la universidad aconseja una tenue y que su ubicación sea lo más cercana al suelo. El color puede hacer una gran diferencia. Evita las luces blancas y azules, y mejor elige las ámbar, rojas/naranjas, ya que la institución educativa asegura que son menos estimulantes para el cerebro.

blancas y azules, y mejor elige las ámbar, rojas/naranjas, ya que la institución educativa asegura que son menos estimulantes para el cerebro. Si la iluminación proviene del exterior, puedes recurrir a cortinas opacas o un antifaz para dormir. También, si lo prefieres, mueve tu cama a otro sitio de tu habitación para evitar que la luz te dé directamente.

