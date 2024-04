La figura de Steve Jobs es indispensable para comprender la tecnificación de nuestro mundo actual. Desde las computadoras Mac hasta el iPod, pasando por la comercialización de música en iTunes y su salida de Apple la cual fue solicitada el 11 de abril de 1985.

Su influencia está en prácticamente todas las áreas de nuestra vida, y se mantiene. Sin embargo, también fue una figura polémica, como queda demostrado en estas cinco películas sobre su vida.

Son producciones que se pueden ver en streaming y que incluyen biopics y documentales.

Steve Jobs (2015)

Directa y al punto, esta biopic dirigida por Danny Boyle (Trainspotting) y escrita por Aaron Sorkin (Red social) es la mejor lograda de las dos que existen sobre el cofundador de Apple.

Aunque se siente como una biografía “de manual”, lo interesante está en la habilidad de Sorkin para dramatizar los puntos más importantes en la vida profesional y personal de Jobs.

Esta película aborda todo, desde la complicada relación con su expareja (Katherine Waterston) hasta su despido de Apple en 1985, pasando por su regreso a finales de la década de los 90 para revolucionar la industria de la computación con la iMac.

Con excelentes actuaciones de Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, entre otras, es quizá la mejor entre las películas sobre Steve Jobs, al brindar un retrato complejo, aunque con varias licencias dramáticas, del magnate.

Dónde ver: Apple TV

Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac (2015)

Si la película anterior es el retrato más completo en la ficción sobre Steve Jobs, este documental dirigido Alex Gibney (Taxi al lado oscuro) presenta la visión más completa ―y compleja― del hombre detrás de Apple, para bien y para mal.

Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac (Steve Jobs: The Man in the Machine) documenta el enorme impacto del hombre y sus creaciones en la civilización actual, pero también revela los lados oscuros de su vida personal.

Desde la negligencia hacia su hija con Chrisann Brennan hasta el trato hacia su personal y colegas (atención con los testimonios de Bob Belleville, informático que trabajó en la compañía durante los 80). Gibney no deja pasar las ironías: quizá Jobs fue genio tanto de la informática como de la manipulación, y solo así fue capaz de cambiar al mundo.

Dónde ver: Apple TV

jOBS (2013)

Hay que decirlo: jOBS, el primer intento de llevar la vida del cofundador de Apple a la pantalla, luego de su muerte en 2011, no es la mejor entre las películas sobre Steve Jobs.

Esta biopic aborda desde los inicios de su carrera en la naciente firma tecnológica hasta su eventual despido de la compañía y regreso a finales de los 90.

Aunque más simplista que las otras producciones en esta lista, goza del gran parecido físico entre Ashton Kutcher y Jobs, además de guiños a la historia de la marca de la manzana: desde escenas en el viejo hogar del empresario hasta los icónicos comerciales con el eslogan Think Different.

Dónde ver: Netflix y gratis en Pluto TV

Los piratas de Silicon Valley (1999)

Esta película para televisión fue uno de los primeros intentos por adaptar la vida de Jobs a la pantalla y de las primeras biopics exitosas sobre el no tan glamuroso mundo de Silicon Valley.

Además, Los piratas de Silicon Valley (Pirates of Silicon Valley) aborda una de las polémicas más importantes alrededor de Jobs (interpretado por Noah Wyle de ER) y Apple: la rivalidad con Bill Gates (Anthony Michael Hall) y Microsoft.

Dónde ver: Apple TV

La historia de Pixar (2007)

A veces es fácil olvidar que el legado de Steve Jobs se extiende más allá del mundo de la informática. O dicho de otro modo: él fue fundamental en el matrimonio de tecnología computacional y animación, uno que cambió el mundo del cine para siempre.

Dirigido por Leslie Iwerks (responsable de otros documentales relevantes), La historia de Pixar es lo que el título dice: un recorrido por la creación de la compañía de animación digital más importante del planeta, con testimonios de Jobs que arrojan luz sobre su visión y rol en su fundación.

Dónde ver: Disney+

